北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

▲施姓富婆到銀行要匯3500萬元被關懷，竟反嗆：很多嗎？（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市文山區一施姓老婦（78歲）從9月中旬起連續兩度到富邦銀行景美分行要求提領與轉匯300萬、3500萬元鉅款，銀行員懷疑她遭「假投資」詐騙機警報警處理，轄區景美派出所員警兩度趕場攔阻，在熱心民眾及家屬協助下，成功攔阻高達新台幣3800萬元的詐騙金流，驚險保住婦人畢生積蓄。

文山二警方指出，施姓婦人9月24日至銀行提領300萬元現金，堅稱要「放在家中使用」。警方到場關心，婦人極力否認遭騙，但同意警方查看手機後，發現對話中出現「購買黃金及USDT」、「領錢要強勢一點」等可疑訊息。經警方詢問USDT（穩定幣）為何物？婦人竟回答表示「我又不懂」，在員警耐心說明常見詐騙案例後，施女才悻悻然打消念頭返家。

未料僅隔兩天施女又到富邦銀行，要將帳戶內3500萬元匯入新開戶。行員無奈再度報警。警員到場告知她貿然匯款恐掉入詐團陷阱無法取回，施婦竟一派輕鬆地笑說：「匯3500萬很多嗎？還好吧！」並堅稱是要「分散金流」、「買黃金」，但對金價卻一問三不知，甚至抱怨銀行「太雞婆」。

甚至現場有名曾遭詐騙民眾也加入勸導：「妳好幸運有人關心！當年若有人提醒我，就不會被騙！」在警方、行員、民眾、甚至動員家屬到場勸導下，施婦最終打消念頭，放棄匯款。

文山二警方表示：詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義，誘使民眾提領或匯出巨款，並指導話術應付行員盤問。民眾勿輕信網路投資訊息或陌生人指示。如遇可疑投資邀約，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，由警方協助查證以免被騙。

