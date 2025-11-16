7度拒酒測挨罰504萬33年禁考照　拒測王酒駕自摔吹出0.83遭送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區日前一名男子，騎機車行經寶高路巷內時，不慎跌倒自摔，一旁倒垃圾的民眾見狀，紛紛上前將男子扶起，並通報救護車送醫，警方到場處理，發現男子渾身濃厚酒味，經吹氣檢驗酒測值竟高達0.83mg/l，另發現男子之前曾因7次拒絕酒測，遭北市裁決所公布姓名，如今第8次酒駕警方將依法函送偵辦。

▲多次拒絕酒測的林男，日前騎車返家途中自摔，經檢驗發現酒測值0.83。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，曾拒絕酒測高達7次的57歲男子林彥池，因累犯遭台北市交通事件裁決所公布姓名，他7次拒測合計罰鍰504萬元，並禁止在33年內考取駕照，而他面臨高額的罰鍰，全部逾期未繳，目前已被移送法務部行政執行署台北分署，強制執行處理。

▲林男多次拒絕酒測，前天又因酒駕摔車。（圖／記者陸運陞翻攝）

前天（14日）晚間8時許，住在新店的林男，外出返家途中，騎機車行經寶高路120巷，但林男因酒醉騎車不斷搖晃，最後突然急煞車後自摔，路人見狀連忙攙扶，並由救護車送往醫院治療；經實施酒測，林男酒測數值為0.83mg/l，後續將通知林男到案製作筆錄，並依公共危險罪函送台北地檢署偵辦。

