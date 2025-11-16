新北車禍離奇雙亡！22歲騎士自行就醫突死亡　86歲翁搶救也不治

▲徐男與騎腳踏車跨越車道的劉翁發生擦撞，2人送醫雙雙宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區昨天（15日）傍晚，民族路上發生一起離奇死亡車禍。當時一名男子騎乘機車行經事故地點，與其腳踏車的老翁發生擦撞，男子自己撥打119處理，並表示自行就醫即可，但男子卻在看診時，突然昏迷搶救不治，而老翁則送往加護病房觀察，但經治療也宣告不治。

據了解，已退休的86歲劉姓老翁，與家人住在新店民族路一帶，昨天下午獨自騎腳踏車出門，購買晚餐途中，在大豐國小前橫跨馬路時，騎機車的22歲徐男見狀，煞車不及直接攔腰撞上，機車滑至對向車道，自己也摔車倒地。徐男起身後，連忙撥打119通知救護人員，並陪同劉翁上救護車隨後自行就醫。

▲騎腳踏車的劉姓老翁，發生車禍送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

但徐男在就診時感到頭暈，院方檢傷時突然意識改變，隨後呈現昏迷狀態，醫院立即施予搶救1個多小時，但仍宣告不治。而劉翁送醫時意識模糊，經院方施予急救，轉往加護病房觀察，但經治療於晚間8時許，也宣告不治身亡。目前警方已報請檢察官刑事相驗，發生事故原因及死亡原因，仍待進一步調查釐清。

▲徐男原本意識清醒自行就醫，病情卻突然急轉直下搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）