到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市新店區15日下午傳出一起離奇死亡車禍，警方初步調查，一名34歲的徐姓男子騎乘機車與另名騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞，起初徐男還能自己打電話叫救護車，未料送到醫院急診時，徐男突陷入昏迷、搶救不治；而劉翁經搶救後也同樣宣告不治。今(16日)徐男父親受訪時表示，兒子身體相當健康、強壯，送到醫院時都還意識清醒，不解為何會突然死亡。

▲徐父表示，兒子到醫院時意識都還很清楚，對於突然急救無效死亡，感到相當不解。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，死者徐男家住土城，15日下午騎車外出準備到文山區上班，未料3時4分經過新店民族路段時，與另名騎乘腳踏車的劉翁發生碰撞，2人雙雙倒地，其中劉翁頭部受創，當下已經意識不清，經送新店耕莘醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

而徐姓騎士事發當下意識清楚，還能自己撥打電話就醫，並自行上下救護車前往耕莘醫院急診。據了解，救護車載著徐男抵達醫院門口時，徐男還表示要先去拿午餐，因此第一時間沒有進醫院，後來才自行返回急診室，當時還能自行提筆填寫資料，怎料傍晚5時許徐男傷況出現變化，突然意識模糊陷入昏迷，經院方緊急搶救後，仍於晚間6時3分宣告不治。

徐男父親今受訪表示，兒子3點多到醫院、6點初就宣告不治了，針對傷況醫生尚未說明，還要等檢察官、法醫解剖才能釐清死因。徐父指出，兒子才34歲，平常有運動習慣，事發當天也沒有感冒或其他疾病，身體相當健康，「壯得跟牛一樣」，不解為何傷況出現急遽變化，突然就不治死亡。

徐父說，接到警方通知趕到醫院時已是傍晚5點多，當時兒子就已經陷入ohca(失去呼吸心跳)，父子倆沒有說到最後一句話；針對這起事故，徐父表示，有看過監視器，「那個阿伯(指劉翁)騎著腳踏車直接衝出來，剎車根本來不及，我兒子是正常騎，連反應的機會都沒有。」針對這起2死車禍，詳細肇因為何，仍待警方進一步釐清。

▼徐男當時騎機車準備出門上班，未料卻在途中與騎著腳踏車的劉姓老翁發生碰撞，雙雙不治。（圖／記者陸運陞翻攝）