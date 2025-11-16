　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

影/「丹東舞王」劉宇寧性感名場面　自曝「有健身」粉絲狂喊露點

記者任以芳／北京報導

大陸歌手演員劉宇寧本月15、16日連續兩天在北京五棵松開唱，昨天又上演性感與害羞「名場面」。被粉絲封為「丹東舞王」的劉宇寧，每次演唱《傷心的人都在跳舞》，一定會性感扭腰，同時覺得自己「太性感」，開始露出害羞又靦腆的笑容，反而讓粉絲尖叫聲瞬間暴衝，成為巡演固定「名場面」。

劉宇寧今年展開全新演唱會，巡演自七月啟動，首站深圳在大運中心體育館連唱兩場，接著武漢、上海、西安站陸續開演唱會，四地成績亮眼。昨天從15日到16日兩天在北京五棵松華熙生物·潤百顏中心開唱，從舞台設計、燈光變換、舞者編排到六套造型變化都十分精緻，每一套都展現截然不同的舞台氛圍，將近三小時演唱會中穿插新歌、經典歌曲、國風或搖滾曲風，讓現場棚妃聽個過癮。

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、呆米、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧一身黃色流蘇造型西裝帥炸。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者現場直擊經典「名場面」在北京站重現，性感與害羞的「老大」（劉宇寧粉絲暱稱）又出現，身穿黃色流蘇線條西裝。當熟悉的旋律響起《傷心的人都在跳舞》，也是所有「棚妃」期待名場面之一，全場黃色應援燈海搖晃。

劉宇寧唱到了重要旋律時，按慣例先性感摸喉、沈醉扭腰，之後開始害羞吐舌，台下粉絲瞬間尖叫吶喊，氣氛超炸。接著第二段重要旋律又登場，他先是側身擺動，緊接著一個波浪律動、腰線連續帶動身體，「又純又欲」的少年感，讓粉絲再次瘋狂尖叫。

▲▼ 劉宇寧、北京演唱會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧、北京演唱會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉宇寧《傷心的人都在跳舞》經典性感名場面 。（圖／記者任以芳攝）

最後，劉宇寧又開始害羞，一度笑場，引來台下一片尖叫與吶喊。「老大」再次用獨特舞台魅力、招牌笑容與不經意的小害羞，點燃現場棚妃熱情的一把火。

歌曲結束前出現小插曲，伴舞團小姐姐移動道具時，不小心碰到劉宇寧左手，他迅速收回夾緊雙臂，一邊繼續演唱，完全不影響演出，臨場反應超靈活。

劉宇寧一向自認「沒什麼身材可展示」，每回粉絲起鬨要他「跳辣一點」、「扭大一點」「脫掉」，他都會靦腆拒絕。但今年巡演過程，開始提及最近健身，還透露自己這段時間開始固定上健身房、加強體能與線條，希望能在舞台上呈現更好的自己。

▲▼ 劉宇寧、北京演唱會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 道具打到左手，劉宇寧瞬間收回繼續演唱，反應超快。（圖／記者任以芳攝）

北京站首場上台沒多久，他主動提起自己有在健身，還說「也希望後面有機會.....」，話還沒說完，台下粉絲各種起鬨大喊「「露點！脫掉！」回應，氣氛瞬間沸騰。劉宇寧又害羞起來說「（希望）稍微穿涼快一點的衣服，好不好！我繼續加油，你們等著我。」

這段「雙向奔赴」的小互動，成為北京站最具代表性的暖心畫面之一。粉絲的玩笑不僅沒有越界，更是在一種熟悉又親密的節奏中進行；而劉宇寧也以他一貫的溫柔、幽默與害羞回應，展現他與棚妃之間自然流動的默契，這份真誠互動，成為這每次巡演最珍貴的風景與回憶。

▼ 劉宇寧2025年巡迴北京站演唱會現場花絮 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧、北京演唱會、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 劉宇寧北京演唱會、2025.11.15 。（圖／記者任以芳攝）

影/「丹東舞王」劉宇寧性感名場面　自曝「有健身」粉絲狂喊露點

大陸歌手&演員劉宇寧2025北京巡迴昨15日首場開唱，驚喜滿滿，不只是舞台特效酷炫，六套造型「帥到不行」，而是「唯一」女嘉賓驚喜現身。原來是劉宇寧的愛犬「呆米」難得陪著亮相，全場棚妃尖叫聲瞬間炸裂，「呆米」全程緊張發抖，甚至大合照環節提早「落跑」，成為北京站最萌、最暖也最爆笑的焦點。

劉宇寧北京演唱會呆米2025年

