義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人曝1關鍵點：老闆真的不應該

網搜小組／劉維榛報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，甚至PO到餐廳IG公審，氣得台灣網友出征。對此，一名在台灣生活5年的義大利人解釋原因，當地人習慣一人吃完一整個披薩，然而台灣人是彼此分享著吃，認為老闆沒告知清楚，還做出負面舉動，「這真的不應該！」

一名在台灣生活5年的義大利人表示，看到被公審影片時，坦言十分心痛，並強調這只是少數案例，大部分義大利人都很友善、熱情，也非常歡迎台灣旅客來義大利玩、來吃他們的道地美食。

他接著說明，在義大利的飲食文化裡，「一人吃完一整個披薩」其實是非常正常的習慣，他們也比較少把披薩分享吃，但對外國旅客而言，不熟悉這樣的文化本來就很正常，未料老闆當眾情緒化指責客人，真的讓他感到遺憾，「這真的不應該！」

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝IG／pizzadalpazzo）

他也進一步表示，在義大利的觀光區，許多餐廳會事先說明低消或點餐規定，「但這家店顯然沒有清楚告知，反而把責任推給客人」，更不應該錄影、羞辱旅客。

文章引發5萬名網友熱議，「影片中是平均70歲的老人旅遊團，他們可以一人吃3片披薩已經很猛了...好嗎」、「我今天才知道原來在義大利一個人要點一個Pizza，常吃2-3片就要吃不下了」、「連我這個35歲的壯年要一個人吃完整片披薩都感覺有困難了，他們每個都快70歲」、「台灣人沒辦法一個人吃一整個披薩才是重點，我吃三分之一就飽了」。

事實上，同行的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原現場，當時旅行團因為路上塞車，抵達飯店的時間延誤，年長團員也因為時差問題，導致食量不大。由導遊向店家確認可以用這種點餐方式後，便點5份披薩、多杯飲品。

而雖然老闆全程面帶笑容，以義大利文交談，團員誤以為是熱情互動。沒想到，老闆實際上正在邊直播邊謾罵，隔天他們還因此接到大量的電話詢問，這才知道事件迅速在台灣網路發酵。

此外，同團另一群年輕旅客事前就已查過評價，發現當事店家爭議紀錄多，最終選擇步行到較遠、評價更高的餐廳，並採「一人一份餐加一杯酒」。而這間店的服務態度也較好，甚至免費招待甜點。「阿嬌哥」並以入鏡拍照的方式強調，義大利披薩份量較大，首次跟團就遇上爭議，也意外成為難忘的經驗。

針對此風波，老闆在當地時間14日於臉書發布一段46秒的影片並搭配一段短文，他表示要向所有中國人與台灣人道歉，並稱「你們是如此美好、神奇的人民」，還說自己去過中國和台灣，最後甚至喊出「我愛中國，我愛台灣」。