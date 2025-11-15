公審台灣遊客16人吃5披薩　義大利老闆道歉喊：我愛台灣

記者黃翊婷／綜合報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟自拍影片嘲諷，還放上IG公審，結果遭到義大利及台灣網友批評。老闆在當地時間14日再度拍攝影片，他對著鏡頭表明要向所有中國人與台灣人道歉，甚至在影片結尾時大喊「我愛中國，我愛台灣」。

▲老闆拍攝影片道歉。（圖／翻攝自Facebook／Patrizio Pazzini）

回顧案件經過，該披薩店的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟在餐廳內直接拿手機錄影，他爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

後來老闆將影片放上IG，結果引起台灣網友批評，就連義大利網友也不挺，雖然老闆立刻刪除影片止血，但仍遭到網友們留言洗版，最後連IG都關閉了。

不過，老闆在當地時間14日於臉書發布一段46秒的影片並搭配一段短文，他表示要向所有中國人與台灣人道歉，並稱「你們是如此美好、神奇的人民」，還說自己去過中國和台灣，最後甚至喊出「我愛中國，我愛台灣」。

影片公布之後，雖然有部分台灣網友選擇原諒老闆，但還是有不少網友不買帳。一名在義大利住過很多年的網友留言批評，老闆的行為不僅羞辱了旅客，也傷害了義大利的整體形象，「我替那些遊客感到心疼，也替這個國家感到遺憾。」