生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大利老闆公審台人！旅遊部落客「也在同團」還原現場情況

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝IG／pizzadalpazzo）

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

記者柯振中／綜合報導

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間披薩店疑因不滿台灣旅行團僅點5個披薩，老闆當場拍攝並辱罵，還上傳IG公審，引發台義網友怒轟。影片中，老闆以「中國人、日本人」等字眼嘲諷，讓不知情、比讚合照的台灣遊客被羞辱。事後，同行的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原現場，指導遊事前已詢問店家能否少點，老闆當時也同意，風波因此再度引起討論。

「阿嬌哥」接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，當時旅行團因為路上塞車，抵達飯店的時間延誤，年長團員也因為時差問題，導致食量不大。由導遊向店家確認可以用這種點餐方式後，便點5份披薩、多杯飲品。

而雖然老闆全程面帶笑容，以義大利文交談，團員誤以為是熱情互動。沒想到，老闆實際上正在邊直播邊謾罵，隔天他們還因此接到大量的電話詢問，這才知道事件迅速在台灣網路發酵。

▼義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

▲▼義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

此外，同團另一群年輕旅客事前就已查過評價，發現當事店家爭議紀錄多，最終選擇步行到較遠、評價更高的餐廳，並採「一人一份餐加一杯酒」。而這間店的服務態度也較好，甚至免費招待甜點。「阿嬌哥」並以入鏡拍照的方式強調，義大利披薩份量較大，首次跟團就遇上爭議，也意外成為難忘的經驗。

▼部落客還原義大利餐廳老闆公審台灣顧客的現場情況，並且以入鏡拍照的方式，讓台人知道義大利披薩有多大。（圖／部落客「阿嬌哥的享樂生活」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼部落客還原義大利餐廳老闆公審台灣顧客的現場情況。（圖／部落客「阿嬌哥的享樂生活」授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

事件曝光後，台灣網路社群上多數網友批評店家行徑羞辱遊客，也有人指出文化差異可能造成誤會。由於爭議持續延燒，該店家IG充滿負評，且台、義雙方網友不斷論戰，最終老闆選擇將IG關閉，至於後續發展如何仍待關注。

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆因不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟自拍影片嘲諷，還放上IG公審，結果遭到義大利及台灣網友批評。老闆在當地時間14日再度拍攝影片，他對著鏡頭表明要向所有中國人與台灣人道歉，甚至在影片結尾時大喊「我愛中國，我愛台灣」。

