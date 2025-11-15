▲義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」，遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizzadalpazzo，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，在餐廳內直接拿手機錄影，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，還將影片上傳到店家IG公審，結果不僅義大利網友批評，還引來大批台灣網友出征，嚇得披薩店老闆緊急關閉IG。

影片中可見，老闆對著鏡頭大喊「這裡簡直瘋了！16個中國人、日本人只點5個披薩！」甚至爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比 YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

事後，老闆將影片上傳到IG公審，並寫下：「朋友、粉絲們，今晚我被這些觀光客氣到，16個從台灣來的觀光客，只點5份披薩、3杯啤酒，太誇張了。」

影片一出，很快被轉傳回台灣社群，迅速在PTT、Dcard、小紅書等平台發酵，許多台灣網友紛紛湧入店家IG留言批評。第一時間，老闆緊急刪除影片止血，但不敵大批網友灌爆，稍早已緊急將店家IG關閉。

▼老闆不敵批評聲浪，關閉IG帳號。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）