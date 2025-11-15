　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）

▲義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」，遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizzadalpazzo，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」的老闆不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，在餐廳內直接拿手機錄影，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，還將影片上傳到店家IG公審，結果不僅義大利網友批評，還引來大批台灣網友出征，嚇得披薩店老闆緊急關閉IG。

影片中可見，老闆對著鏡頭大喊「這裡簡直瘋了！16個中國人、日本人只點5個披薩！」甚至爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比 YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

事後，老闆將影片上傳到IG公審，並寫下：「朋友、粉絲們，今晚我被這些觀光客氣到，16個從台灣來的觀光客，只點5份披薩、3杯啤酒，太誇張了。」

影片一出，很快被轉傳回台灣社群，迅速在PTT、Dcard、小紅書等平台發酵，許多台灣網友紛紛湧入店家IG留言批評。第一時間，老闆緊急刪除影片止血，但不敵大批網友灌爆，稍早已緊急將店家IG關閉。

▼老闆不敵批評聲浪，關閉IG帳號。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

▲▼義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
16人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭原因
快訊／公審16台人吃5披薩　義大利老闆道歉了：我愛台灣
夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　不排除反向提告
82歲嬤孤獨死變乾屍　「用水暴增7033度」靠抄表員眼尖才發
快訊／台南今早1男墜橋落水　救上岸已無呼吸心跳
66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活　半年後

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公審台灣遊客16人吃5披薩　義大利老闆道歉喊：我愛台灣

上班族繳稅「普發1萬卻全民領」她喊不公平！一票不挺：也不用優越

地磁擾動事件頻繁　氣象署：進入太陽周期極大期

16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭原因：店家很傳統

快訊／07:56宜蘭外海4.2「極淺層地震」　最大震度2級

YTR棒球小哥遭永久關台　台南Josh估算「收益大概2千萬」

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG

北車商圈48年小吃店「水溝蓋上洗冬粉」　衛生局要查了

厚外套拿出來！今晨更冷16.7度　下周東北季風再襲「轉雨變天」

周末雨走了！北台灣率先降溫 「周二是重點」冷颼颼探14度

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

王義川暗指圖利輝達　李四川嘆：不檢討法令陷公務員於不義？

公審台灣遊客16人吃5披薩　義大利老闆道歉喊：我愛台灣

上班族繳稅「普發1萬卻全民領」她喊不公平！一票不挺：也不用優越

地磁擾動事件頻繁　氣象署：進入太陽周期極大期

16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭原因：店家很傳統

快訊／07:56宜蘭外海4.2「極淺層地震」　最大震度2級

YTR棒球小哥遭永久關台　台南Josh估算「收益大概2千萬」

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭網出征急關IG

北車商圈48年小吃店「水溝蓋上洗冬粉」　衛生局要查了

厚外套拿出來！今晨更冷16.7度　下周東北季風再襲「轉雨變天」

周末雨走了！北台灣率先降溫 「周二是重點」冷颼颼探14度

KID主持《玩很大》被批「對來賓兇」！釣出本尊還原真相：其實還好啦

闖紅毯硬摟亞莉安娜！　26歲屁孩網紅遭起訴

182.8萬起！台灣「福斯T-Roc特仕車」外觀升級超帥　大改款再等等

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月　王大陸僅1年原因曝光

墾丁肯德基昔日租1萬　他逆勢開店：租金跌到「終於扛得起」

【周焦點】國產油電休旅上市　6代TOYOTA RAV4售價出爐　三菱國產7人座

薛劍「砍高市」還不夠？　矢板明夫：他曾嗆要斬首美國防部長

公審台灣遊客16人吃5披薩　義大利老闆道歉喊：我愛台灣

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

生活熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

義大利老闆公審「台客16人吃5披薩」　遭出征關IG

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

厚外套拿出來！ 下周東北季風再襲「轉雨變天」

北車商圈老店　被目擊水溝蓋上洗冬粉

不用開火！她靠一招烹調青菜被讚：上班族救星

YTR棒球小哥遭關台　台南Josh曝收益

周末雨走了！北台灣率先降溫 「周二是重點」下探14度

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

更多熱門

相關新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間名為「Pizza Dal Pazzo」的披薩店，近日引爆台義網路論戰。店家老闆疑似不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟在餐廳內直接拿手機錄影，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，還將影片上傳到店家 IG 公審，引發大批台灣與義大利網友砲轟。

義大利恐連3屆無緣世界盃！

義大利恐連3屆無緣世界盃！

鹿港女奪世界冰淇淋冠軍　烏龍之光征服西西里

鹿港女奪世界冰淇淋冠軍　烏龍之光征服西西里

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

義大利古蹟坍塌畫面曝光　工人受困亡

義大利古蹟坍塌畫面曝光　工人受困亡

關鍵字：

義大利披薩

讀者迴響

熱門新聞

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

特赦劉媽媽只缺臨門一腳　檢已放棄上訴

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

更多

最夯影音

更多
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面