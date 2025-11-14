　
台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

▲▼披薩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有台灣遊客到義大利某披薩店用餐，不料卻遭店家羞辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間名為「Pizza Dal Pazzo」的披薩店，近日引爆台義網路論戰。店家老闆疑似不滿16名台灣觀光客僅點5個披薩，竟在餐廳內直接拿手機錄影，一邊爆粗口、一邊嘲諷拍攝，還將影片上傳到店家 IG 公審，引發大批台灣與義大利網友砲轟。

影片中可見，老闆對著鏡頭大喊「這裡簡直瘋了！16個中國人、日本人只點5個披薩！」甚至爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客，詢問「你從哪裡來？」台灣遊客不知情，還開心比讚、比 YA、報出「Taiwan」以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。老闆後續還在貼文抱怨「被觀光客氣到谷底」，引起雪崩式負評。

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）

▲義大利一家披薩店老闆拍片公審台灣遊客。（圖／翻攝自IG）

事件曝光後，台灣網友群起不滿，批評老闆「文化差異不是霸凌藉口」、「不滿就講，不要偷錄影 PO 網羞辱」、「披薩很大耶，三人一份剛好」。也有人指出，餐廳又沒訂低消，「吃不完還被說浪費，到底要怎樣？」透過 PTT、Dcard、小紅書等平台迅速發酵。

不過也有部分網友與義大利主廚緩頰，指出義大利傳統披薩文化確實是「一人吃一個」、「不分食」，若多人共享，當地餐廳可能會感到不受尊重；在台義大利主廚更補充，若客人只點一道菜且不點飲料，傳統餐館確實會覺得困擾，這可能是文化差異導致的誤會。

11/12 全台詐欺最新數據

義大利披薩台灣遊客文化差異網路風波

