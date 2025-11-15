16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭原因：店家很傳統

▲台灣遊客不知道正遭老闆羞辱，還熱情對鏡頭比讚。（圖／翻攝自IG／pizza dal pazzo，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」老闆不滿16名台灣觀光客只點5個披薩，在餐廳內直接拿手機錄影謾罵，並PO上餐廳IG公審，引發台灣網友出征。對此，在台義大利廚師點出兩國飲食文化差異，直言在披薩傳統文化中「去餐廳一個人就是要點一個披薩」。

影片中可見，披薩店老闆對著鏡頭大喊「這裡簡直瘋了！16個中國人、日本人只點5個披薩！」甚至爆粗口稱「那些該死的中國人」，接著走向台灣遊客詢問：「你從哪裡來？」台灣遊客不知道自己被謾罵，還以為是熱情互動，當場開心比讚、比YA，大方報出「Taiwan！」殊不知正遭羞辱。

根據《東森新聞》報導，在台義大利主廚FrancescoPinto受訪時透露，這間店在當地算是較傳統的店家，在傳統披薩文化中，去餐廳一人就是要點一個披薩，看店家IG照片也能看到客人一人一個披薩，如果不想吃太多，至少點一道菜或喝的也可以，但如果去更貴的餐廳只點一道菜，店家會很困擾。

對此，老闆當地時間14日在臉書發布一段46秒影片並搭配一段短文，表示要向所有中國人與台灣人道歉，強調自己去過中國和台灣，「你們是如此美好、神奇的人民」，最後還喊出「我愛中國，我愛台灣」。

影片公布之後，雖然有部分台灣網友選擇原諒老闆，但還是有不少網友不買帳。一名在義大利住過很多年的網友留言批評，老闆的行為不僅羞辱了旅客，也上害了義大利的整體形象，「我替那些遊客感到心疼，也替這個國家感到遺憾。」