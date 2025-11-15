2026提名策略／國民黨議員延續N+1　青年新人加權「最高100%」

▲藍青年積極備戰2026黨內初選，圖為陳冠安與李明璇掃市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，藍綠白各政黨紛紛展開縣市議員佈局與提名。國民黨組發會主委李哲華接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，基本上會延續過去兩屆議員提名模式，採「N+1」制度，在新人與青年「初選民調」加權總計也會延續朱立倫時代制度，直轄市議員青年加權「最高到100%」。

國民黨2022年九合一大選時，於黨內提名辦法中明定，35歲以下青年，民調結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，民調結果得加權50%；另為鼓勵新人，若為首次參選，民調結果得再加權30%。如果參選人35歲以下又符合新人資格，最高可以加權至100%。

而所謂的「N+1」制度，是指在議員選區中，國民黨「現任議員席次數」（N）少於「擬應提席次數」時，現任議員全數保障提名，而「剩餘未提滿席次數」（+1），則由有意角逐新人去爭取。若在議員選區中，「現任議員席次數」與「擬應提席次數」相當或較多，代表沒有「+1」（剩餘未提滿席次數）空間，那所有現任議員必須與有意角逐新人一起初選。

針對2026縣市議員提名制度，李哲華說，「N+1」架構不會改變，制度可行就繼續用，至於新人與青年加權，一定會至少維持前主席朱立倫時代的基礎（加權最多100%版本），不會倒退，至於是否將加權再提高，則要再研究。記者詢問有無可能往上加？李哲華強調，國民黨會保障新人參政，但選舉講求實力原則，若讓新人過度加權，卻讓有戰鬥力的其他人無法出線，那也不盡公平，因此最多加權100%應該已經是上限了。

至於縣市議員提名藍白合作議題，李哲華說，國民黨「115年直轄市長記縣市長選舉候選人提名特別辦法」雖尚未訂出詳細條文，但大部分會參照2018年的地方選舉提名辦法，保留初選「新人民調加權」及「現任者優先」，組成「中央提名協調小組」審核提名名單，將先處理爭取連任的藍營縣市長人選、送到中常會議決後，再來處理非藍營執政縣市及議員選戰規劃。

台北市黨部主委戴錫欽則說，目前僅可確定至少會提名本屆當選席次數的31席，再力拚國民黨繼續在市議會單獨過半。各區市議員提名席次數，是否再新增新人參選空間？戴錫欽坦言，目前除現任席次較明確外，各區是否增額提名，還要再看各區情況，應確保一定會、也盡力把國民黨的席次極大化，不過不會自我膨脹。

國民黨新人擔憂推動藍白合恐影響提名席次，戴錫欽保守表示，不會犧牲國民黨市議員小雞權利，只是會很務實、有前提的看待藍白合作。