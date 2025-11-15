馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統馬英九今（15日）直指，日本首相高市早苗「若台灣有事，可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」一席話，是介入台海的躁進言行。對此，民進黨立委吳思瑤表示，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫，偏偏國民黨再一次把政黨利害置於國家利益之上，圍剿兩肋相助的盟友，想大張旗鼓引狼入室？

吳思瑤表示，中國駐大阪總領事薛劍說，要斬首高市早苗，引爆軒然大波，然而，國民黨也不遑多讓，無論是馬英九批高市首相「躁進」、洪秀柱「台海問題關日本何事」的說法，雖然措辭上沒有那麼野蠻，但實質上也文明不到哪裡去。

吳思瑤認為，台日友好，不論誰執政當家，都應該珍惜這份情誼，維繫互助合作的關係，偏偏國民黨再一次把政黨利害置於國家利益之上，圍剿兩肋相助的盟友，想大張旗鼓引狼入室？

此外，吳思瑤強調，馬英九、洪秀柱對高市早苗首相的批評發言，不僅在外交上失敬、失禮，回到基本做人的標準而言，也完全喪失了台灣人的良善敦厚，透露國民黨敵我不分。

吳思瑤指出，中國近日對日本施加複合式脅迫，從言語暴力、政經威嚇，甚至宣布將在黃海進行實彈射擊的軍事恫嚇，明白呈顯中國才是危及國際秩序的麻煩製造者。

吳思瑤強調，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫，大家也要向身旁的日本朋友大聲說，馬英九、洪秀柱不代表台灣。