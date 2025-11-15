　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

厚外套拿出來！今晨更冷16.7度　下周東北季風再襲「轉雨變天」

▲▼厚外套拿出來！ 下周東北季風再襲「轉雨變天」。（圖／翻攝自洩天機教室）

▲最新歐洲模式模擬下周三850百帕溫度圖（左），與前兩天同時間的模擬圖（右）對比顯示，南下台灣的冷空氣調慢又調弱。（圖／翻攝自洩天機教室）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，下周二起北台溼涼微冷，周三、四清晨苗栗以北平地有機會下探13度。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（14日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周末（15、16日）兩天東北季風減弱，各地晴朗舒適、秋高氣爽，東北部偶有零星少量降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。

今天清晨「輻射冷卻」加成，氣溫較昨晨降低，截至4：42縣市平地最低氣溫出現在苗栗（公館鄉）16.7度；各地區平地的最低氣溫約在17、18度。

今天各地區氣溫為：

北部17至29度
中部18至32度
南部18至33度
東部18至30度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降；下周二、三（18、19日）東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

下周四、五（20、21日）迎風面水氣減少，天氣好轉，東北部有零星降雨的機率，各地白天氣溫回升、早晚微冷。由於南下台灣的冷空氣、模擬調慢又調弱，下周三、四的清晨苗栗以北將出現13度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦降至16度左右，雖未達「大陸冷氣團」標準，但氣溫比本週低了不少，仍應注意穿著調整。

11/12 全台詐欺最新數據

吳德榮洩天機教室天氣氣象雲

