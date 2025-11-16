大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

▲館長陳之漢。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部前元老級員工「大師兄」李慶元與館長陳之漢之間的紛爭持續延燒，李慶元日前為維護他本人、總監及小偉的名譽與清白，決定將開錄音及資料。面對網友來自四面八方的攻擊，他也表示，「不管找不找得到人，我一定提告。」

李慶元今（16日）零時許發文直指，任何人要挺館長他都沒意見，但若有任何不爽，針對他一個人就好，「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」

李慶元15日晚間再度發文，強調自己多年負責公司內外大小協調，如今卻遭指控恐嚇，讓他感到心寒。他表示，外界對公司決策的認知與內部真實情況落差極大，因此決定公開錄音及資料，維護他本人、總監及小偉的名譽與清白。

李慶元回憶，他與館長最初因打拳相識，成立第一家蘆洲館時，館長並無充足資金，由他與總監協助調度資金、支撐營運。多年來，不論公司內部問題或外部爭議，包括「蘭小明事件」、「金鋼刀事件」、林口相關衝突等，他皆親自居中協調，只為避免風波影響成吉思汗的營運。他形容自己的角色不僅是副總，更像「外務總處長」，許多疑難雜症都需他出面處理。

然而如今他卻被指控恐嚇，李慶元直言，自己多年處理大小事件「沒有功勞也有苦勞」，卻因維護對方網路形象而遭反咬，深感失望。