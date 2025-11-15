館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

▲逼員工睡館嫂？館長爭議延燒，有人向中國平台檢舉 。（圖／記者任以芳攝）

記者董美琪／綜合報導

一名長期在館長陳之漢身邊工作的高層主管，近日拋出多項重話指控，其中最具衝擊性的內容，是館長曾要求主管「小偉」與其妻子「館嫂」發生性關係。爆料內容曝光後，立即在網路上引起大量討論。事件延燒後，有人把館長的爭議搬到中國社群平台，並以「劣跡網紅」為由向中國官方檢舉。

臉書粉專「噁名昭彰」今日公布截圖，顯示他已向中國「國家安全機關舉報受理平台」遞交投訴，聲稱館長過去逼迫員工與妻子發生性行為、還要求拍裸照，質疑讓這樣的人入境中國會損壞風氣。

該粉專也呼籲中國方面「提高警覺」，留言區不少網友跟進討論，有人認為館長在中國「已經沒有利用價值」、也有人主張應該「直接封殺」，更有人嘲諷「小粉紅怕是要氣暈」。

其實館長與中國網友早有摩擦。今年 6 月他以「和平大使」身分赴中時，被路人當面問及「你是哪國人？」館長當場迴避，回到車上才向網友抱怨說：「中華民國啊，有問題嗎？」這番話隨後又被部分中國網友視為「台獨」言論並遭舉報。

對於相關爭議，中國國台辦在之後的例行記者會被詢問時僅簡短表示，「兩岸同為中華民族、都是中國人」，未做進一步說明。