　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

▲▼ 。（圖／記者任以芳攝）

▲逼員工睡館嫂？館長爭議延燒，有人向中國平台檢舉 。（圖／記者任以芳攝）

記者董美琪／綜合報導

一名長期在館長陳之漢身邊工作的高層主管，近日拋出多項重話指控，其中最具衝擊性的內容，是館長曾要求主管「小偉」與其妻子「館嫂」發生性關係。爆料內容曝光後，立即在網路上引起大量討論。事件延燒後，有人把館長的爭議搬到中國社群平台，並以「劣跡網紅」為由向中國官方檢舉。

臉書粉專「噁名昭彰」今日公布截圖，顯示他已向中國「國家安全機關舉報受理平台」遞交投訴，聲稱館長過去逼迫員工與妻子發生性行為、還要求拍裸照，質疑讓這樣的人入境中國會損壞風氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該粉專也呼籲中國方面「提高警覺」，留言區不少網友跟進討論，有人認為館長在中國「已經沒有利用價值」、也有人主張應該「直接封殺」，更有人嘲諷「小粉紅怕是要氣暈」。

其實館長與中國網友早有摩擦。今年 6 月他以「和平大使」身分赴中時，被路人當面問及「你是哪國人？」館長當場迴避，回到車上才向網友抱怨說：「中華民國啊，有問題嗎？」這番話隨後又被部分中國網友視為「台獨」言論並遭舉報。

對於相關爭議，中國國台辦在之後的例行記者會被詢問時僅簡短表示，「兩岸同為中華民族、都是中國人」，未做進一步說明。

祖國眼睛要放亮點 不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝了

噁名昭彰發佈於 2025年11月14日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡阿嘎地獄哏火力全開！Andy、粿王、館長都被點名
快訊／新店22歲男出車禍「自行就醫」　看診一半昏迷死亡
基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝
快訊／新店死亡車禍！機車騎士搶救不治
芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒
元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

控館長為維持人設「反咬他恐嚇」！大師兄：真令人心寒

館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒

元老員工直播1hr爆料　反擊館長恐嚇說！「劇情懶人包」曝光

13號手刀登記！「普發1萬沒入帳」他查2天急了：還不能改ATM

2026馬年「4生肖犯太歲」！小人、衰運纏身　屬兔當心大破財

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！館長回：拜託那多久了

館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人做到多差？

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

控館長為維持人設「反咬他恐嚇」！大師兄：真令人心寒

館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒

元老員工直播1hr爆料　反擊館長恐嚇說！「劇情懶人包」曝光

13號手刀登記！「普發1萬沒入帳」他查2天急了：還不能改ATM

2026馬年「4生肖犯太歲」！小人、衰運纏身　屬兔當心大破財

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！館長回：拜託那多久了

館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人做到多差？

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

控館長為維持人設「反咬他恐嚇」！大師兄：真令人心寒

館長被爆逼員工睡「館嫂」！　網友已向中國舉報：劣跡網紅

離奇！新店22歲男出車禍「自行報警就醫」　看診一半昏迷搶救不治

新北工安盃路跑今熱力開跑　3000跑者齊聚華江河濱公園

攻城獅韓援女神　鄭熙靜、李藝斌合體應援狂吸粉周邊熱銷

蔡阿嘎地獄梗火力全開！Andy被虧「1個月只領5萬」　粿王、館長都被點名

快訊／新店死亡車禍！機車騎士搶救不治、腳踏車翁昏迷

茶博會飄茶香！新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

真的不一樣！高國豪砍19分助攻城獅主場開幕戰大勝　特攻吞3連敗

基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

生活熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

自爆被勒索　館長還原經過：以為我強姦殺人

16台人吃5披薩遭公審！　在台義國主廚揭背後原因

7-11即期品變7折？業者澄清：單店自行調整

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

更多熱門

相關新聞

蔡阿嘎地獄梗火力全開

蔡阿嘎地獄梗火力全開

第七屆走鐘獎今（15日）在壹電視盛大舉辦，稍早進行頒獎典禮，由蔡阿嘎、「嘟嘟人」的Ian一起頒發獎項，蔡阿嘎身為網紅界長青樹，一現身就時事梗連發，一下提粿王美國行，一下又偷酸Andy只領5萬元，還不忘館長遭小偉毀滅式爆料一事，掀起直播聊天室暴動。

元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

館長遭兄弟爆料！科技專家傻眼：做人多差？

館長遭兄弟爆料！科技專家傻眼：做人多差？

自爆被勒索　館長還原經過：以為我強姦殺人

自爆被勒索　館長還原經過：以為我強姦殺人

關鍵字：

館長陳之漢

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面