快訊／館長晚間親上火線回應！　怒批員工：若委屈怎還回來

記者董美琪／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢，近日遭三名資深員工指控性騷擾及不當行為。對此，館長今晚透過直播親自回應，否認相關指控，並表示：「哪有這種事情，法律問題都交給律師處理」，以後自己也不再回應，線上人數也飆升到2.7萬人。館長表示日前向老婆道歉抱著她哭，覺得她被拿出來利用，讓他相當不捨。

▲▼館長晚間直播回應。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長晚間直播回應。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

針對外界指控他要求員工與館嫂發生性行為，館長指出，該名自稱受害的員工曾中途離職一年後再度回到公司，月薪高達8萬元，但工作態度並不積極。他反問，如果真的遭受性騷擾，怎麼會選擇再回到同一環境？針對指控，館長無奈說「我說沒有，它們說有嘛」、「公說公有理，隨便他們去講」、「拿不到錢，什麼話都可以講，那個叫做惡魔阿」。

館長表示，日前向老婆道歉抱著她哭，反被安慰，館長老婆說，現在最重要是把小孩顧好，希望他好好度過這關，她沒有關係，讓他感到相當心疼難過，「整件事情阿館（我）就是個受害者」、「那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的……」。

館長強調，對方在社群平台上公開多段錄音，但只挑選對其有利的部分，涉及勒索或金錢要求的內容並未公開。他認為，這些員工目的是要金錢，而非揭露真相。館長表示，與他共事十幾年的員工應該清楚，他絕非傳言中所述的人物，他認為一般理智的人都能看出這起事件帶有恐嚇性質。

