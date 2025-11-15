控館長為維持人設「反咬他恐嚇」！大師兄：真令人心寒

▲館長遭到毀滅式爆料，引起軒然大波 。（資料照／記者張君豪攝）



記者柯振中／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部前元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，戰火愈演愈烈。他15日晚間再度發文強調，自己在公司營運與多起外部事件中長期負責協調，但如今卻遭指控恐嚇，讓他感到心寒。他表示，從健身房到便當店與蛋捲店，許多決策皆由館長主導，但外界認知與實情不同，因此決定公開錄音及相關資料，維護自己與其他成員的名譽與清白。

李慶元回顧，兩人最初因打拳而結識，開設第一家蘆洲館時，因館長沒有資金，由他與總監負責調度。多年來，無論公司內外事務，包括蘭小明、金鋼刀、林口事件等爭議，他都親自協調處理，以避免影響公司營運。他強調，自己的角色不僅是副總，還必須處理外界各種疑難雜症。

▲李慶元表示，自己多年來處理大小事，卻因館長要維持網路人設，而被說是恐嚇。（資料照／記者湯興漢攝）



他提到，曾在館長與「大胖」之間居中協調，但最終兩人仍決裂。長年處理問題讓他身心俱疲，一度提出離職，但館長挽留下來，並要求協助便當店與蛋捲店的經營，甚至需擔任貼身隨扈。他說，外界認為店面是「館長給他的」，但實際上並非如此，讓他過去面對朋友詢問時只能苦笑帶過。

李慶元表示，他曾向總監聊起過往福利、薪資與買車等事，卻發現與館長過去的說法不一致，讓他感到震驚。他原本打算放下疑慮，從新的合作開始以書面保障權益。然而館長出國期間，「小偉」向他提及陳氏夫妻要求處理的事情，他本意是希望等對方返國後三人當面溝通，怎料這段協調卻被指控為恐嚇。

他表示，自己多年來處理大小事件「沒有功勞也有苦勞」，如今卻被指為恐嚇，只為維持對方的網路形象，讓他深感失望。他也說明，外界提到的三千萬元原為應退還隱形股東的資金，而兩千萬元則是館長與小偉討論的補償數字，並非他提出。他強調，錄音與資料將陸續公開，希望還原事件全貌，捍衛他、總監與小偉的清白。