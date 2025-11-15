快訊／館長直播忍淚：那天抱老婆哭　心疼她被牽連

▲館長回應指控，忍淚訴說自己是受害者。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者董美琪／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢日前遭三名資深員工指控性騷擾及不當行為，引發社會關注。對此，館長今晚透過直播發表長篇回應，表達個人心情與立場，強調自己在這起事件中也是受害者，並再次否認所有指控。

「我真的不想流眼淚！」館長數度忍淚指出，「那天抱著她哭，她還安慰我」，覺得她被拿出來利用很不捨，但妻子反而安慰他，最重要是把小孩顧好，盼館長好好度過難關，她沒有關係，因此讓他感到相當心疼難過，「整件事情阿館（我）就是個受害者」、「那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的……。」

館長直言講了也沒用，不會跟他們對質，這樣還造就對方，且最近很忙做生意。對於外界關注的錄音檔指控，館長指出，這些錄音只挑選對指控方有利的片段，涉及金錢或勒索的內容並未公開。

他認為員工的動機是為了金錢，且這些行為可能早有計畫，「黑的講成白的，什麼錄音檔說實在我都不知道什麼東西，十年前啦、我還忘記十年前到底在幹嘛，三個都在現場跟我吵阿，覺得他們都是計畫好的，可能兩個月、三個月在那邊錄音，都是有計畫的，可能想怎麼套我的話。大家要反過來想，怎麼會有人這樣搞？」

館長也透露，近日他因事件心情低落，今天也透過聊天室獲得慰藉，但仍感受到大批支持者的鼓勵，甚至看到一些對岸B站網友表示願意支持或加入他的團隊，讓他十分感動。

但看到也有人留言「我們不在乎你的私生活」，讓他看了不知該開心還是難過，「這真是謠言的厲害，闢謠的人真的很辛苦，我講了一個月，可能還覺得館長變態還陽萎。」

對於資深員工爆料，館長表示「信者恆信，不信者恆不信」，目前不打算與指控方對質，以免造就對方。他說，近期仍忙於經營事業，其他法律問題都交給律師處理。

除了否認爆料所有指控，同時表露個人心情，透露這段風波對他與家庭造成的壓力與困擾。