生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長遭爆料「小弟睏館嫂」太獵奇！2網紅看傻：根本像幫宣傳便當

▲館長遭資深員工爆料，引網友熱議。（圖／記者陳以昇攝）

記者董美琪／綜合報導

館長陳之漢遭員工「毀滅式爆料」，內容讓許多人看傻眼。對此，網紅陳沂認為故事都獵奇到讓人難以置信，其中抱怨館長便當店要求用頂級食材又守勞基法，曾勸館長不要守法，「讓人懷疑這爆料到底是在黑館長還是幫他加分」。網紅醫師蘇一峰也說「這是什麼爆料！整段都在強調館長做生意多有良心！」

陳之漢遭元老級員工爆料，除了金錢糾紛，還要求主管「小偉」傳生殖器照、私傳與妻子性愛影片及錄音，甚至兩度叫「小偉」與館嫂發生性關係，導致「小偉」長期精神受創。

對此，陳沂發文指出，館長叫小弟來睏大嫂的故事真的好獵奇，認為若是雙方自願的情況下，本身不算什麼，除非是涉及權勢濫用，但若事隔十年愈想愈不對勁，跑來要2000萬封口費挺奇妙的。她認為，除了此事及疑似叫兄弟砸店外，其餘多半是小事，例如館長沒完全照顧狗「大雄」、偶爾與妻子爭吵砸佛像，或是創辦成吉思汗時以技術出資而非金錢出資等。

陳沂寫道，最好笑的是爆料者李慶元曾抱怨館長便當店「要求用最頂食材，還要遵守勞基法」，讓經營困難，甚至勸館長不要守法，結果館長反教訓員工：「我怎可以不守法」，讓她笑稱「這到底是出來黑館長還是幫館長加分的，都想去買館長便當了。」

陳沂推測，這些內部不滿多半源於利益分配不均，以及部分員工覺得自己未被帶到中國發展的機會，才萌生不滿，「但館兒你要慶幸，用89的好處是，他們連要出來爆料都講不到痛點，連故事都獵奇到讓人難以置信。所以說讀書還是很重要的。」

另外，胸腔內科醫師蘇一峰也發文表示驚訝，「我勒靠杯啊！這是什麼爆料！」他強調整段爆料反而證明館長做便當很守法，「食材要衛生健康用最好的，又對員工很好！這才是業配文的範本。」

▲▼館長直播澄清。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長昨晚直播澄清。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

整起事件在網路上引發討論，一方面關注爆料的內容是否屬實，另一方面也有網友稱，館長經營事業的誠意與守法作法，似乎與黑料形成反差。

網友看了也傻眼，有人笑稱這或許是新型態的工商模式，但覺得館長個人性癖與自己無關，也有人覺得小偉的待遇其實不錯，不想工作可以換人做，「背骨人品就是有問題」、「怎麼突然變正面工商了」、「想說，這爆料的點到底是殺小？」「真不知道這些89兄弟到底知不知道什麼叫做真正的爆料」。

另有網友認為，這些爆料相比政客出軌等事件並不算大事，也有人建議「讓子彈再飛一下」，再觀察事態發展。

 

之前館長加入Swag記者會我去站台，記者問館長要用什麼分類？ 我說「獵奇」！ 現在想想我根本是先知，館長叫小弟來睏大嫂的故事真的好獵奇 首先我覺得N T...

陳沂發佈於 2025年11月15日 星期六

 

走鐘獎完整得獎名單曝光！
館長忍淚：那天抱老婆哭　心疼她被牽連

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

