　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前全台受非洲豬瘟爆發影響長達半個月不能宰豬，位於大林鎮奉祀關聖帝君聖賢宮苦民所苦，指示配合15日寒冬送款發放物資，同步發放新鮮豬肉給中低收入戶，聖賢宮創辦人徐双惠請來豬販到現場，將新鮮豬肉分切送給一百八十位中低收入戶歡度過寒冬，現場結合義診、捐血與繪畫比賽頒獎熱鬧溫馨。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

寒冬送暖活動首先由關帝雷舞團、聖賢宮關刀團精彩演出，雷舞團小妹妹使出渾身解數，帶動現場熱鬧氣氛；關刀團舞起沈重關公刀虎虎生威，令現場觀眾鼓掌稱讚。還有林姵縈創作舞團、楊美玲舞蹈班、大林鎮農會舞蹈班、社團國小鼓隊等先後上台表演，贏得熱烈掌聲不斷。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

聖賢宮創辦人徐双惠表示，受到關聖帝君的指示，要讓每一戶中低收入戶家庭，吃到最新鮮的豬肉，特地情商邀請豬販，來到現場擺攤，將一塊塊新鮮豬肉，送給來到現場180戶需要關懷的家庭，每一位民眾從徐創辦人手中，接過溫體豬肉都覺得很甘心。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

接著現場舉行宗教之美繪畫比賽頒獎典禮，主辦單位從500多件的參賽作品，經過評選委員精挑細選，選出國中和國小高、中低年級前三名及優選，頒發獎金和獎狀，獲獎小朋友和家長、老師都很高興。

大林聖賢宮與聖賢忠義慈善會發揚忠義精神，聯合地方各界拓展公益救濟，每年精心籌畫舉辦「送愛心關懷」寒冬送暖，今年出席貴賓踴躍，有立委陳冠廷、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰，縣議員江志明、劉雅文、江佩曄和縣消防局副局長沈廷衡等人各界共襄盛舉。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖準備推拿攤位及繪畫比賽頒獎 。（圖／記者翁伊森攝）

進入冬天血庫往往不足，所謂「捐血一袋救人一命」，聖賢宮結合嘉義市國際職業婦女協會、統洋電器、那攤雞蛋糕等愛心團體，在會場舉辦捐血活動。捐血愛心人士可獲贈拉亞漢堡套餐卷一張、統一超商禮卷、餐盒一份、那攤雞蛋糕一份等，獎品豐富。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

為了讓中低收入戶家中老少歡度寒冬，聖賢忠義慈善會還特別為每一戶準備了一箱生活物資，包括白米、醬油、餅乾、沐浴乳等。

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖準備現場暖食 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3000網友空等」遭怒轟
快訊／台中14歲少年高處墜落當場身亡　倒臥馬路中央
館長遭自家兄弟爆「8大惡行」！科技專家傻眼：做人多差？
走鐘獎鬧烏龍！正妹網紅被誤認「尷尬畫面全播送」　蔡哥結巴認臉
「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！館長回：拜託那多久了
快訊／九份遊覽車火燒車！　恐怖畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市創新力大集合　中台灣SBIR成果展在綠色隧道登場

國際獅子會嘉義公益活動　彩繪競賽與圓夢同行

樂舞串起族群力與美　梧棲公園化身海岸部落

暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

北港媽109年再巡台南　陳亭妃以御守傳防詐警訊

全院686人獲表揚！中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定

八十攤×露營風×公益市集　俊逸慈善基金會領頭拚花蓮希望

從牧場到餐桌！雲林畜禽好食節開張

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市創新力大集合　中台灣SBIR成果展在綠色隧道登場

國際獅子會嘉義公益活動　彩繪競賽與圓夢同行

樂舞串起族群力與美　梧棲公園化身海岸部落

暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

北港媽109年再巡台南　陳亭妃以御守傳防詐警訊

全院686人獲表揚！中醫大附醫院慶溫馨登場　醫護志工齊受肯定

八十攤×露營風×公益市集　俊逸慈善基金會領頭拚花蓮希望

從牧場到餐桌！雲林畜禽好食節開張

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

走鐘獎出包！典禮延誤17分鐘「3千網友空等」遭怒轟　小編親上火線緩頰

買150坪豪宅「隔20多間房」外牆掛26台室外機　屋主：家裡人多

獨／75歲資深藝人方駿現身演唱會　看年輕一代閃兵「真的可惡」

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

舞者「碗公」搭男友新車！遭身障機車逆向擊落　PO網嘆：閃不掉

獨／林吟蔚出台語單曲前夢爸爸痛哭　弟Marz23獻歌讓她圓夢

元老員工直播1hr爆料　反擊館長恐嚇說！「劇情懶人包」曝光

「人人犬舍」百狗回到收容所！　等待結紮美容未來將開放認養

快訊／台中14歲少年高處墜落當場身亡　倒臥馬路中央

4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良喊「不可思議」：縣府要查明究責

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

地方熱門新聞

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

南門市場大火　余信憲關切攤商補償金發放　

萬里首座機車練習場啟用　公所爭取原地考照更便利

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

王正坤醫師捐600萬元整建講堂再獲教育部「金質獎牌」肯定

曾寶儀把愛開進花蓮　200萬復康車捐門諾

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

更多熱門

相關新聞

永慶加盟四品牌台南經管會「募熱血、緩血荒」

永慶加盟四品牌台南經管會「募熱血、緩血荒」

為持續推動企業社會責任，回應在地公益需求，永慶房產集團旗下加盟四品牌台南區經管會10月18日在台南捐血中心「小東捐血室」舉辦公益捐血活動。永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產台南地區逾110間加盟店及熱心民眾踴躍參加，成功募集超過234袋熱血。

高鐵免費送「造型眼罩枕」！11/7起全台車站募血　捐250cc就能領

高鐵免費送「造型眼罩枕」！11/7起全台車站募血　捐250cc就能領

海巡攜手地方捐血　299袋愛心注入暖流

海巡攜手地方捐血　299袋愛心注入暖流

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

台電桃園區處熱血送愛　號召民眾捐血行善

台電桃園區處熱血送愛　號召民眾捐血行善

關鍵字：

嘉義聖賢宮寒冬送暖徐双惠新鮮豬肉捐血

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面