暫離非洲豬瘟威脅　嘉義大林聖賢宮暖心加發新鮮豬肉

▲▼ 嘉義大林聖賢宮寒冬送暖送新鮮溫體豬肉 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日前全台受非洲豬瘟爆發影響長達半個月不能宰豬，位於大林鎮奉祀關聖帝君聖賢宮苦民所苦，指示配合15日寒冬送款發放物資，同步發放新鮮豬肉給中低收入戶，聖賢宮創辦人徐双惠請來豬販到現場，將新鮮豬肉分切送給一百八十位中低收入戶歡度過寒冬，現場結合義診、捐血與繪畫比賽頒獎熱鬧溫馨。





寒冬送暖活動首先由關帝雷舞團、聖賢宮關刀團精彩演出，雷舞團小妹妹使出渾身解數，帶動現場熱鬧氣氛；關刀團舞起沈重關公刀虎虎生威，令現場觀眾鼓掌稱讚。還有林姵縈創作舞團、楊美玲舞蹈班、大林鎮農會舞蹈班、社團國小鼓隊等先後上台表演，贏得熱烈掌聲不斷。

聖賢宮創辦人徐双惠表示，受到關聖帝君的指示，要讓每一戶中低收入戶家庭，吃到最新鮮的豬肉，特地情商邀請豬販，來到現場擺攤，將一塊塊新鮮豬肉，送給來到現場180戶需要關懷的家庭，每一位民眾從徐創辦人手中，接過溫體豬肉都覺得很甘心。





接著現場舉行宗教之美繪畫比賽頒獎典禮，主辦單位從500多件的參賽作品，經過評選委員精挑細選，選出國中和國小高、中低年級前三名及優選，頒發獎金和獎狀，獲獎小朋友和家長、老師都很高興。

大林聖賢宮與聖賢忠義慈善會發揚忠義精神，聯合地方各界拓展公益救濟，每年精心籌畫舉辦「送愛心關懷」寒冬送暖，今年出席貴賓踴躍，有立委陳冠廷、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰，縣議員江志明、劉雅文、江佩曄和縣消防局副局長沈廷衡等人各界共襄盛舉。

進入冬天血庫往往不足，所謂「捐血一袋救人一命」，聖賢宮結合嘉義市國際職業婦女協會、統洋電器、那攤雞蛋糕等愛心團體，在會場舉辦捐血活動。捐血愛心人士可獲贈拉亞漢堡套餐卷一張、統一超商禮卷、餐盒一份、那攤雞蛋糕一份等，獎品豐富。

為了讓中低收入戶家中老少歡度寒冬，聖賢忠義慈善會還特別為每一戶準備了一箱生活物資，包括白米、醬油、餅乾、沐浴乳等。

