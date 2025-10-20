台電桃園區處熱血送愛　號召民眾挽袖捐血行善

▲台電桃園區處一日捐血活動。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無畏「風神」颱風來襲，台電桃園區處愛心不落人後，20日與新竹捐血中心合作，在區處辦理一日捐血活動，除號召全體員工挽袖捐血獻愛心，並邀請承包商員工、里民、洽公民眾等踴躍捲袖捐熱血，一同做愛心，捐出70多袋熱血做公益。

台電桃園區處邱雲祥處長表示，今日雖下著滂沱大雨，強風豪雨也澆不息大家的滿腔熱血，攜手捐血送愛，希望盡一己之力為社會帶來溫暖。台電除致力穩定供電，也一直用心在公益活動上，捐血是助人益己的善行義舉，不但可以促進血液新陳代謝，有益自己的健康。

▲台電桃園區處一日捐血活動。（圖／台電桃園區處提供）

邱處長鼓勵全體員工將愛心化為實際行動，作伙相揪來捐血！帶頭獻血的呂宜芸副處長用自身經歷鼓勵大家：「為提供優質血液，平時就保持良好生活作息、運動習慣，捐血更健康!」

捐血中心特別感謝台電桃園區處義助捐血活動，血庫庫存血袋仍有不足，今日台電的捐血活動能稍解緩血庫荒，也呼籲民眾踴躍發揮愛心捐出熱血。

捐血民眾等待或休息之際，該處也推廣民眾下載「台灣電力APP」，便利用戶線上查詢、繳納電費，自主做用電管理及申辦多項業務；透過APP瞭解自家用電情形，找出家中吃電怪獸，聰明節電又便利。此外，台電也邀請大家一同加入無紙減碳行列，申辦電子帳單可享每期電費10元回饋，節省荷包作環保，為地球盡一份心力。