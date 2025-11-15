詐團「普發萬元」設圈套　婦300萬交假檢警監管...全被騙光

▲詐騙集團利用普發萬元設圈套，婦人捧三百萬給假檢警監管。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全台已經陸續有國人領到普發現金一萬元，但是詐騙集團也利用這個機會設下陷阱，就有一名婦人接獲自稱郵局人員來電，表示身份被冒用領取普發萬元金，後來又接獲警員電話表示婦人帳戶涉及詐騙，要協助監管財物，要求婦人江家中現金、金飾等物打包，婦人深信不疑直接將三百萬現金交給詐騙集團，辛苦錢一去不回。

警方調查，「普發現金1萬元」可謂近期最社會關注議題之一，陸續已經有國人領取到普發的一萬元現金，除了直接存入帳戶，也可以以現金方式提領，然而，詐騙集團卻早已蠢蠢欲動，利用「普發現金」名義設下陷阱誘騙民眾。

刑事局指出，一名林姓婦人接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，隨後便幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱警政署李姓警員接聽，假冒的員警指示被害人加入通訊軟體聯繫。

李姓警員先向被害人確認名下帳戶金額狀況等，而後又有一位自稱楊姓隊長的人轉接電話，告訴被害人此案可能牽涉洗錢，甚至透過LINE傳了假的傳票、搜索票。

又誆騙被害人若在家中被搜索到現金，會被當成不法金流扣押，因此要被害人袋裝家中現金、金飾等，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，約定時間見面交付財產監管。

最後還要求被害人這件事要保密，甚至以「幫忙向檢察官求情」當藉口，要被害人加入假冒的檢察官LINE，使被害人對此深信不疑，認為事態嚴重且須配合偵查不公開保密，將家中約3百多萬現金交付詐騙集團，蒙受重大損失。