可惡！詐團假冒反詐協會稱「能幫追回錢」　民眾二次被騙損失8萬

▲詐團假冒台灣民間反詐騙協會向詐騙被害人二次行騙。（圖／台灣民間反詐騙協會提供，下同）

記者莊智勝／台北報導

台灣民間反詐騙協會今日(13日)接獲民眾反映，有詐騙集團假冒協會名義，聲稱能「受理詐騙案件」並「協助追回被詐騙金額」，甚至謊稱「受政府聘任，與警方及各大銀行簽署協議」。詐團成員還以協會LOGO作為LINE大頭貼取信於民眾，成功詐得8萬元款項。

一名民眾表示，自己先前因網路投資詐騙損失近百萬元，誤信該名冒充協會人員的詐騙集團成員能協助追回金錢，依其指示先匯出所謂的「前期技術費用」新台幣8萬元，並簽署「資金追回委託書」。詐騙成員後續回覆「款項已追回」，卻又以「帳號問題」為由無法入帳，該民眾驚覺異常，遂報警並向協會查證，確認自己再度受騙。

台灣民間反詐騙協會嚴正聲明，不會受理任何款項追討或代為追回金錢的委託，也不會以任何名義向民眾收取技術費、手續費或保證金。凡自稱「受協會委託」、「與政府合作」、「能協助追回詐騙金額」等說法，均屬詐騙行為。民眾切勿輕信，更不要匯款或簽署任何文件。

協會提醒，詐騙集團常針對已受害者進行「二次詐騙」，假冒政府機構、律師團或公益組織名義，要求支付所謂「技術費用」或「手續費」以協助追回資金。呼籲民眾若接獲類似訊息，應立即透過協會官網或165反詐騙專線查證，切勿再度上當。

為強化社會防詐意識，台灣民間反詐騙協會致力推動反詐、識詐宣導等相關工作，並協助Facebook／Meta平台詐騙廣告受害者提出民事求償，組成律師團進行訴訟，期盼為被害人爭取權益。台灣民間反詐騙協會再次提醒民眾：若有任何疑慮，請直接透過協會官方管道查證，不要輕信陌生電話、社群訊息或LINE邀請，若不慎遭騙，請立即撥打110或165反詐騙專線報案，並保存匯款紀錄與對話內容，以利警方追查。