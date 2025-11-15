　
    • 　
>
政治

為歐台會致詞　賴清德：以經濟實力、科技力量為世界和平做更多貢獻

▲▼總統賴清德為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」錄製致詞影片。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」錄製致詞影片。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（15日）下午以錄影方式，為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。賴清德指出，面對威權主義擴張的威脅及人工智慧興起等挑戰，台灣正努力強化全社會韌性與反滲透，並以堅定的民主信念與積極的國防政策維護台海和平；也願意分享因應各項挑戰的經驗，用堅實的經濟實力和科技力量跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德致詞時表示，歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力。各位為台灣發聲、奔走，提高台灣的國際能見度，我要代表全體國人致上最誠摯的感謝。

賴清德指出，今年年會的主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識台灣豐富多元的文化，以及文化如何串起台灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。

賴清德提到，在座許多國際友人以及歐洲議會的代表都曾經來台訪問，親自見證了台灣的自由民主發展，而除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴清德說，當前，台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

「台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。」賴清德說，願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。同時，台灣也將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

賴清德表示，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，這個月蕭美琴副總統應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。藉這個機會，我要特別感謝歐洲各界友人的支持。

台歐關係的發展除了駐外同仁與國際友人的努力，還有在座僑胞朋友的付出。大家都是最佳的國民大使，都為了台灣在國際上努力不懈，奮鬥向前，「我也會繼續努力，帶領台灣走向世界，同時讓我們的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界」。

11/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

外交部長林佳龍日前出席台灣外國記者會（TFCC）座談時直指，「台灣就是台灣」，卻因中國反對和打壓無法正常參與國際組織，他呼籲國際媒體，避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

開嗆高市早苗　洪秀柱：台海問題是內政

卸任後3度訪歐演說圓滿落幕　蔡英文：台灣需要我就會在

卸任後3度訪歐演說圓滿落幕　蔡英文：台灣需要我就會在

高市挺台遭中國戰狼嗆「斬頭」　矢板明夫：日中衝突將陸續浮現

高市挺台遭中國戰狼嗆「斬頭」　矢板明夫：日中衝突將陸續浮現

高市早苗「台灣有事論」　馬英九批躁進

高市早苗「台灣有事論」　馬英九批躁進

賴清德歐台會歐洲台灣

