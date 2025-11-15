高市挺台遭中國戰狼嗆「斬頭」　矢板明夫：日中衝突將陸續浮現

▲日本媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）



實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會答辯時提及，若台灣有事，有可能構成日本存亡危機事態的挺台言論，此話不僅惹怒中國，中方駐大阪總領事薛劍還揚言，「要斬高市的頭」。對此，日本媒體人矢板明夫昨（14日）分析，日中對立雖然由台海問題引爆，但未來絕不會只限於台灣議題，更多衝突點將陸續浮現，且習近平和高市早苗都不可能輕易讓步，雙方關係也勢必在未來長期維持緊繃的狀態。

矢板明夫表示，這幾天，日中之間的外交攻防成為了全球矚目的焦點之一，高市早苗首相在11月7日國會答辯中說，「台灣有事可能構成存亡危機事態」，簡直就像安徒生童話裡那個喊出「國王沒穿衣服」的小孩，讓中國氣得連續跳腳。

然而矢板明夫指出，中國駐大阪總領事薛劍接著罵出「要斬高市的頭」這番話，也徹底惹惱了日本社會，日中兩國分別召喚了對方大使進行嚴正抗議，北京召見日本大使，反對日本「介入台海」，並強調「台灣是中國的核心利益」；東京召見中國大使，則是要求中方就大阪總領事的野蠻發言道歉。

矢板明夫認為，日中兩國的抗議就像兩條平行線，中國談的是國家利益和主權，日本談的卻是外交禮儀與基本常識。矢板明夫接著強調，有趣的是，這次日中對立與以往大不相同，以前日本主流媒體中常能聽到「我們也有必要理解中國立場」的聲音，這次幾乎完全消失。

矢板明夫直指，背後原地因非常簡單，就是薛劍的發言實在太離譜，讓人難以替其辯護，不僅威脅要砍高市首相的頭，還被翻出前陣子批評美國時，也說過「要砍掉美國戰爭部部長赫格塞斯的頭」。

此外，矢板明夫點出，這次日本民眾的反應非常直觀，討論「高市首相說得是否妥當」的人並不多，反而有更多人在問，為什麼中國政府要替這位亂講話的外交官護航？為什麼至今不道歉？這股疑惑正在日本社會迅速擴散。

矢板明夫進一步說明，不少日本民眾認為，中國竟然容許一位外交官動不動就談「砍頭」，這種國家實在太野蠻，與之打交道自身安全恐怕難以得到保障。

最後，矢板明夫分析，日中對立雖然由台海問題引爆，但未來絕不會只限於台灣議題，更多衝突點將陸續浮現，緊張只會越積越深、越演越烈，且習近平和高市早苗都不可能輕易讓步，雙方關係也勢必在未來長期維持緊繃的狀態。