政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍：外媒避免中國壓力自我審查　應正常稱呼「台灣就是台灣」

▲外交部長林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會（TFCC）座談，分享台灣總合外交的努力與成果。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍日前出席台灣外國記者會（TFCC）座談時直指，「台灣就是台灣」，卻因中國反對和打壓無法正常參與國際組織，他呼籲國際媒體，避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。

林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會座談時表示，自賴清德總統就任以來，我國政府以推動「價值外交」與打造「經濟日不落國」為願景，並結合價值、同盟與經濟的「總合外交」。

在邦交國合作方面，外交部細數，林佳龍部長上任一年半來，已訪視11個友邦，並以巴拉圭智慧科技園區、帛琉永續觀光與史瓦帝尼產業創新園區等為例，說明台灣透過「榮邦計畫」協助友邦推動科技、數位化與人才培育，持續深化夥伴關係。

林佳龍接著點出，自己上任後，已陸續訪問 11 個非邦交國與歐盟，台灣盼以務實穩健的步伐深化與理念相近國家的合作，並從「價值外交」邁向「加值外交」。

此外，林佳龍指出，今年邁入第10周年的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）亦持續推動數位經濟及國安議題合作，英國也正式加入成為首個歐洲會員國，象徵民主夥伴合作的再升級。。

至於在台美關係上，林佳龍強調，美國是台灣最重要的安全與經濟夥伴，台灣正推動國防改革，並將在2030年前逐步提高國防支出至GDP 5%，以展現自我防衛決心。

林佳龍說，台灣也盼與美國組成「台美聯合艦隊」，善用美國科技、資金與人才等優勢，在半導體與AI等關鍵產業布局全球，共同壯大民主供應鏈、提升經濟韌性。

林佳龍接著提及，就台日合作，兩國同為印太第一島鏈的重要夥伴，期盼日本能支持並協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及啟動台日「經濟夥伴協定」（EPA）協商，他相信在高市早苗首相就任後，台日合作基礎將更為穩固，雙方可望持續深化交流。

林佳龍還在座談中喊話，明年APEC峰會將由中國主辦，若中國未遵循相關規範，恐削弱APEC以共識決為核心的運作模式，亦將影響峰會整體成效，國際社會應持續關注。

針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣的情況，林佳龍選擇直球回應，「台灣就是台灣」，台灣具備人民、領土、政府與主權的國家4要件，卻因中國反對和打壓無法正常參與國際組織。

林佳龍表示，台灣的存在，正證明了國際社會並非如聯合國所宣稱是「所有國家都能平等參與」的體系，他進而呼籲國際媒體，避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。

最後，林佳龍透露，近年來愈來愈多國家在壓力下，仍願接待台灣高層，也反映出中國威脅已成全球關切的議題；俄烏戰爭凸顯台海安全與歐洲安全的高度連動性，使台灣在民主、科技與供應鏈中的戰略價值持續提升。

ETtoday著作權聲明

