地方 地方焦點

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

記者林東良／台南報導

為提升勞工朋友的美學素養與生活品質，台南市政府勞工局15日在麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，帶領學員走入色彩與芬芳交織的花藝世界，打造屬於自己的生活美感體驗。

課程中，蔡玉娟老師以親切、易懂的方式講解植物基本知識與花藝美學核心理念，讓學員運用生活素材就能創作出具個人風格的花藝作品。許多學員完成後開心合影，並表示要把作品帶回家與家人分享，為生活添點儀式感，也讓心情更愉悅。

蔡玉娟老師是艾華植藝工作室創辦人，同時也是中華花藝研究推廣基金會雲嘉南地區指定教室專業講師，長期投入花藝推廣與教學。她指出，隨著社會與經濟成熟，民眾對美感生活的重視度大幅提升，花藝不僅能紓壓、療癒，也能促成同好交流，「把親手創作的作品放在家中，就是最直接的生活美學實踐。」

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心開辦的多元課程深受歡迎，其中藝文、美學類活動特別受到勞工朋友青睞。「生活花藝」系列課程將持續辦理，下一場將於 12 月 20 日舉行，歡迎學員持續參加。未來勞工局也會推出更多元、豐富的學習內容，與市民共同營造充滿美感與學習能量的幸福城市。

