大陸 大陸焦點 特派現場

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

▲▼陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作。（圖／翻攝陸委會）

▲陸委會主委邱垂正接見日本訪團。（圖／翻攝陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事」說法，引起中國大陸強烈不滿。陸委會15日在官方臉書分享了主委邱垂正11月3日接見日本訪團的摘要，他表示，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作。

根據陸委會臉書的貼文，邱垂正當日接見的是日本立教大學師生訪問團，他在會談時提到，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

邱垂正強調，香港經驗也讓他們瞭解，民主自由從來不是免費，需要努力爭取才能維持，唯有確保主權，才能守護民主、自由、人權、法治，也才能保障民眾福祉。

該訪團由日本香港議題研究權威學者、立教大學法學部倉田徹教授率隊，偕該校法學及政治學科學生拜會陸委會，就近期香港情勢、台灣政府接納香港移民政策、台灣如何應對中國大陸認知作戰、台灣在自由與安全的對立價值上如何做到制度權衡、台日年輕世代如何守護共同的民主自由價值等議題進行深度交流。

座談後訪團也參觀了陸委會的大陸資訊及研究中心，倉田教授表示，透過此次訪問更加瞭解台日間就兩岸及台港議題的各項交集與內涵，師生皆感收穫滿滿，希望有機會再度來訪。

▲▼陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作。（圖／翻攝陸委會）

11/13 全台詐欺最新數據

457 1 5679 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

奇幻漂流！洪水沖走電信行70支手機　全數意外尋回
啦啦隊女神「胸上挖空」公開新制服！　熱褲直逼腿根
快訊／芬普尼雞蛋再流入市面！畜牧場管制中仍非法販售4萬顆
3女被騙來台賣淫2100次！　淚控周休1日、每天接8人
基輔遭大規模空襲！　430架無人機狂轟釀8死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

國民黨主席鄭麗文走馬上任後，副主席張榮恭昨赴大陸與中共中央台辦主任宋濤會談，並會見上海市委書記陳吉寧，不過，昨晚卻傳出陸委會展開反制，擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，原預定12月舉辦的雙城論壇又產生變數。台北市長蔣萬安今（15日）受訪時表示，兩座城市行之多年的交流，沒必要這麼複雜。

亞亞喊話報仇八炯　海基會憂加深陸配刻板印象

亞亞喊話報仇八炯　海基會憂加深陸配刻板印象

沈有忠：九二共識成中共宣傳工具

沈有忠：九二共識成中共宣傳工具

藍委提設兩岸事務小組　陸委會：尊重立院

藍委提設兩岸事務小組　陸委會：尊重立院

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例

