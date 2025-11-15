陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

▲陸委會主委邱垂正接見日本訪團。（圖／翻攝陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事」說法，引起中國大陸強烈不滿。陸委會15日在官方臉書分享了主委邱垂正11月3日接見日本訪團的摘要，他表示，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作。

根據陸委會臉書的貼文，邱垂正當日接見的是日本立教大學師生訪問團，他在會談時提到，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

邱垂正強調，香港經驗也讓他們瞭解，民主自由從來不是免費，需要努力爭取才能維持，唯有確保主權，才能守護民主、自由、人權、法治，也才能保障民眾福祉。

該訪團由日本香港議題研究權威學者、立教大學法學部倉田徹教授率隊，偕該校法學及政治學科學生拜會陸委會，就近期香港情勢、台灣政府接納香港移民政策、台灣如何應對中國大陸認知作戰、台灣在自由與安全的對立價值上如何做到制度權衡、台日年輕世代如何守護共同的民主自由價值等議題進行深度交流。

座談後訪團也參觀了陸委會的大陸資訊及研究中心，倉田教授表示，透過此次訪問更加瞭解台日間就兩岸及台港議題的各項交集與內涵，師生皆感收穫滿滿，希望有機會再度來訪。