韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例「這才是議長該有的態度」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能聲援遭中共通緝的立委沈伯洋，但卻被韓國瑜要求先撤回大陸為「境外敵對勢力」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共2021年將英國7位國會議員列入制裁，當時英國的議長決議禁止中國駐英大使進入國會，這才是一個議長該有的態度。

梁文傑13日在例行記者會上提到，所謂的「境外敵對勢力」是寫在刑法中的，還有反滲透法、國安法、通訊監察法等，這些法都有境外敵對勢力的名詞，在辦共諜案等相關案件時，當然要把被告所效力的政治實體或國家當作境外敵對勢力來處理，從法律上來講就是這樣。

梁文傑說，所以，這無關賴總統對中共是不是境外敵對勢力的定義，因為法律、實務上就是這樣運作的，「不然為什麼會有共諜這個名詞？你要怎麼判他刑，當然就是因為他是境外敵對勢力，所以這部分我覺得不需要爭論。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑也舉例，英國國會2021年的時候，有5名下議院的議員，跟2名上議院的議員因批評新疆的人權問題，被中共列入制裁，當時，英國上下議院的議長立刻就召集全院會議，然後做出決議，禁止中國駐英大使進入英國國會，「這才是一個議長應有的態度，因為議員的政治言論各有不同，但保障議員的政治言論，這是自由民主制度的核心，如果國會議員的言論都要受到審查，都有可能被制裁的話，那民主制度是無法運作的，所以英國的議會議長在面對中共制裁的時候，態度是很清楚的。」

梁文傑進一步指出，到目前為止，立法院的態度都是不清楚的，確實值得憂心，因為對中共來說，現在就可以看得到，台灣至少有一半的國會議員是不會發聲的。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）



梁文傑認為，中共現在的企圖很清楚，從在香港的一些處理方式就能知道，開始是針對一些比較激進的「港獨份子」，後來擴大到「民主派人士」，後來是把所有的民主派政黨全部解散，慢慢的，現在連建制派的政黨可能也要拋棄了，「他是一步一步來的，在中共的政權之下，不要以為你不發聲，你就可以倖免。」

梁文傑並朗誦了納粹時代德國牧師尼莫勒（Martin Niemöller）的詩作，「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，因為我不是共產黨人；當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我不是社民黨人；當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，因為我不是工會人員；但是當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了。」他強調，在面對極權政權時，若以為它針對的只是別人，覺得保持沉默是OK的，那對方就會步步進逼，「希望我們的立法院作為中華民國的國會，能夠拿出一個態度。」