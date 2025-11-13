　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例「這才是議長該有的態度」

▲▼韓國瑜、江啟臣回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜，希望他能聲援遭中共通緝的立委沈伯洋，但卻被韓國瑜要求先撤回大陸為「境外敵對勢力」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共2021年將英國7位國會議員列入制裁，當時英國的議長決議禁止中國駐英大使進入國會，這才是一個議長該有的態度。

梁文傑13日在例行記者會上提到，所謂的「境外敵對勢力」是寫在刑法中的，還有反滲透法、國安法、通訊監察法等，這些法都有境外敵對勢力的名詞，在辦共諜案等相關案件時，當然要把被告所效力的政治實體或國家當作境外敵對勢力來處理，從法律上來講就是這樣。

梁文傑說，所以，這無關賴總統對中共是不是境外敵對勢力的定義，因為法律、實務上就是這樣運作的，「不然為什麼會有共諜這個名詞？你要怎麼判他刑，當然就是因為他是境外敵對勢力，所以這部分我覺得不需要爭論。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑也舉例，英國國會2021年的時候，有5名下議院的議員，跟2名上議院的議員因批評新疆的人權問題，被中共列入制裁，當時，英國上下議院的議長立刻就召集全院會議，然後做出決議，禁止中國駐英大使進入英國國會，「這才是一個議長應有的態度，因為議員的政治言論各有不同，但保障議員的政治言論，這是自由民主制度的核心，如果國會議員的言論都要受到審查，都有可能被制裁的話，那民主制度是無法運作的，所以英國的議會議長在面對中共制裁的時候，態度是很清楚的。」

梁文傑進一步指出，到目前為止，立法院的態度都是不清楚的，確實值得憂心，因為對中共來說，現在就可以看得到，台灣至少有一半的國會議員是不會發聲的。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

梁文傑認為，中共現在的企圖很清楚，從在香港的一些處理方式就能知道，開始是針對一些比較激進的「港獨份子」，後來擴大到「民主派人士」，後來是把所有的民主派政黨全部解散，慢慢的，現在連建制派的政黨可能也要拋棄了，「他是一步一步來的，在中共的政權之下，不要以為你不發聲，你就可以倖免。」

梁文傑並朗誦了納粹時代德國牧師尼莫勒（Martin Niemöller）的詩作，「當納粹逮捕共產黨人的時候，我保持沉默，因為我不是共產黨人；當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我不是社民黨人；當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，因為我不是工會人員；但是當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了。」他強調，在面對極權政權時，若以為它針對的只是別人，覺得保持沉默是OK的，那對方就會步步進逼，「希望我們的立法院作為中華民國的國會，能夠拿出一個態度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

江蘇30歲送貨員因「送錯地址遭殺害」　目擊者：兇手突情緒失控

路透：吳清辭任中國證監會主席

藍委提設「兩岸事務小組」　陸委會：尊重立法院運作

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例「這才是議長該有的態度」

阿Sa自曝皮膚保養秘訣是「這款」小說　粉絲笑：最好的保養品

連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子「根本不需要證據」

陸41歲男子脫口秀式「葬禮」告別前半生　11歲女兒親致5分鐘悼詞

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」　學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

陸童試戴金手鐲10秒竟被要求「賠4000元」　家長質疑敲詐秒報警

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

江蘇30歲送貨員因「送錯地址遭殺害」　目擊者：兇手突情緒失控

路透：吳清辭任中國證監會主席

藍委提設「兩岸事務小組」　陸委會：尊重立法院運作

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例「這才是議長該有的態度」

阿Sa自曝皮膚保養秘訣是「這款」小說　粉絲笑：最好的保養品

連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子「根本不需要證據」

陸41歲男子脫口秀式「葬禮」告別前半生　11歲女兒親致5分鐘悼詞

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」　學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

陸童試戴金手鐲10秒竟被要求「賠4000元」　家長質疑敲詐秒報警

快訊／新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒濃煙沖天

撞擊畫面曝！北市6車連環撞釀4傷　休旅車遭夾擊「翻滾」側躺

F.F.O曝夢想職業！　他竟想當「加班吃泡麵的上班族」

林書緯成「台灣本土」國手出征世界盃資格賽　國家隊背號曝光

2檔記憶體股遭處置　創見、華東關到11／27

「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」

不倒翁健走杖助攻　台大雲林分院病友會走出希望步伐

行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發3聲明「不知情被牽連」譴責出軌行為

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大陸熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江

馬雲妻子「斥資近8億」買倫敦豪宅　奢華內裝曝光！

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食 聽到可以上學激動蹦跳

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾 後排倒一片...第一時間先看車損挨批

陸機器夠扛槍突擊畫面曝 「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：正義之舉

奶皮糖葫蘆過時了？「固體楊枝甘露」爆紅

邱毅接受《環球時報》專訪：兩岸統一的腳步越來越近

更多熱門

相關新聞

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：做做樣子

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：做做樣子

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，懸賞金最高25萬元人民幣（約105萬元新台幣）。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，所謂懸賞廣徵線索其實只是做做樣子，台獨罪行在中共看來根本不需要證據。

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

王義川質疑北市府圖利　張斯綱轟嘴砲：問問吳思瑤、沈伯洋同意嗎

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

沈伯洋、鄭麗君被點名可選北市　吳怡農：盼有志參選者儘早表態

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

陸公安懸賞八炯、閩南狼　陸委會：國人若配合提供線索恐觸法

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

中共通緝八炯、閩南狼　林岱樺提3反制：必要時下架抖音

關鍵字：

韓國瑜沈伯洋立法院陸委會梁文傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

最難交到知心好友星座Top 3

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

太子集團發聲明！否認一切違法行為

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面