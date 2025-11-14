　
大陸 大陸焦點 特派現場

亞亞喊話「報仇八炯」領賞金！海基會憂：加深社會對陸配刻板印象

▲▼ 陸配亞亞。（圖／翻攝抖音）

▲亞亞拍片感謝「祖國媽媽撐腰」，並鼓勵網友一起提供證據、領懸賞獎金。（圖／翻攝抖音）

記者蔡紹堅／台北報導

網紅「八炯」、「閩南狼」近日遭大陸公安懸賞，先前曾被八炯檢舉的陸配「亞亞」特別為此拍攝了影片，號召網友一起提供證據，領取公安的懸賞獎金。對此，海基會副秘書長、發言人黎寶文表示，亞亞的發言可能加深台灣社會對陸配群體的刻板印象，令他們非常擔心，是一個不太好的發展。

黎寶文14日在海基會記者會上提到，關懷陸配家庭、協助陸配朋友融入台灣社會，本來就是陸委會、海基會一起在努力的事情，看到亞亞這樣的發言，他們也在想，到底對台灣社會整體、對陸配的印象是好是壞。

▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

黎寶文指出，大部分的陸配朋友基本上都是認同台灣，非常喜歡台灣社會的生活方式，也非常積極在融入，「這樣的發言，我們擔心會不會反而加深了台灣社會對陸配群體的刻板印象，所以我們認為這是一個不太好的發展。」

黎寶文強調，他們所接觸到的陸配團體或陸配朋友，來到台灣都是希望能成為台灣家庭的一份子，所以都很願意融入台灣這塊土地，希望這樣偏激、不當的發言，不要影響到台灣社會整體對陸配朋友的印象。

對於亞亞的行為會否影響其未來入境台灣及在台居留，陸委會13日向記者表示，「有關陸配亞亞在網路平台的相關爭議發言，對她未來申請居留，當然會有影響。」

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職，成為台灣首位因「中國國籍問題」遭解職的村長。鄧萬華不服向花蓮縣政府提起訴願，10 月29日縣府訴願委員會撤銷原處分。

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

