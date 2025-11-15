中國外交部喊「暫勿前往日本」！林氏璧虧：台灣朋友會補上的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國外交部 14 日深夜發布通告，宣稱日本治安惡化、針對中國公民的犯罪頻傳，提醒中國民眾「近期避免前往日本」。消息一出，引起各界熱議。台大前感染科醫師林氏璧就發文，打趣笑呼「日本現在這麼危險，我們去就好了！」並調侃，接下來幾個月中國旅客若大幅減少，「台灣朋友會努力補上的（握拳）。」

林氏璧引用中國外交部聲明指出，通告內容強調日本治安不靖、今年多起中國公民遇襲「尚未偵破」，甚至把日本領導人涉台言論視為「在日中國公民面臨重大風險」。

對此，林氏璧忍不住提出2點，「1.真的，日本近來很多熊害，流感又大流行，日幣又低超級容易不小心荷包大失血，非常危險的國家！這麼危險的地方，我們去就好了。」「2.接下來幾個月，旅日中國旅客數，是否會因為政治因素而大減？值得密切觀察。早苗放心，如果因此蒙受大量觀光收入下降，我相信台灣朋友會努力補上的（握拳）！」

貼文底下網友笑翻，「日本太危險了，請中國趕快撤僑」、「贊成中國停飛所有到日本的航班」、「我們會繼續用新台幣支援日幣的」、「好期待少很多中國人的日本啊」、「為了表示支持，機票已購入。」