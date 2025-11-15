民進黨2026初選登記截止　「8人參戰」高雄4搶1、台南妃憲對決

▲民進黨初選登記截止。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名初選登記至昨（14日）下午5點截止。據統計，最後有八人登記，包括台南市長參選人陳亭妃、林俊憲；高雄市長參選人邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑；嘉義縣長參選人蔡易餘、黃榮利。而自11月24日到28日是政見會協調會，明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單。

民進黨近日完成二波縣市長提名，包括台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧。初選區部分，日前民進黨公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，從11月10日到14日，進行初選登記。

高雄市方面，邱議瑩率先搶頭香，賴瑞隆、許智傑也在本週陸續完成登記，許智傑還找來立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農以及跨黨派眾多議員陪同，林岱樺則是透過幕僚代辦登記；台南市部分，林俊憲找來了同派系的郭國文、賴惠員、林宜瑾團隊助陣；陳亭妃則是考量逢颱風襲來，回台南鎮守，派出辦公室主任完成初選登記。

嘉義縣長方面，蔡易餘在立委王美惠、陳冠廷陪同下到黨中央登記初選；同日議員黃榮利也完成登記。

民進黨中央規劃，19日中常會中審查候選人資格，24日到28日是政見會協調會，明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單。