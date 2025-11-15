　
回應國台辦！沈伯洋自曝「只有1事讓我比較緊張」：其他都沒放眼裡

▲▼民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中國重慶市公安局宣布，以「涉嫌分裂國家」為由對民進黨立委沈伯洋展開立案偵查，國台辦發言人陳斌華昨日還說，「多行不義必自斃」。沈伯洋昨天就趁著午休時間發布一則影片，並說國台辦如果真的想要惹他生氣，就把初音「A賞、B賞抽掉」，這才會讓他比較緊張，至於其他事情，他根本沒有放在眼裡。

對於中國重慶市公安局研擬「全球抓捕」沈伯洋，沈伯洋12日強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。國台辦發言人陳斌華則表示，「多行不義必自斃，『台獨』分子在『台獨』絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場」，對於沈伯洋這種破壞兩岸關係、分裂國家的人，他們將採取必要的懲治措施，依法追責。

之後，沈伯洋就在Threads上發布影片表示，「我從德國很快的趕回來，是因為我聽說我們立法院附近的這個7-11，有這個初音的一番賞，然後快要被抽完了。那大家知道快要被抽完的時候，才是最緊張的時候，因為要搶大獎，所以我剛剛衝過去之後呢，給大家看一下戰利品！」

在 Threads 查看

接著沈伯洋一一亮出他的戰利品，包含2個G賞吊飾、1個C賞、3個D賞滑鼠墊，A賞、B賞則還沒拿到手，「但我今天已經不敢再抽下去了，怕被罵！」話鋒一轉，沈伯洋說，「所以國台辦，如果呢，真的想要惹我生氣、想要制裁我的話，你們就把A賞、B賞抽掉，這個才會讓我比較緊張，不然其他的事情，根本就沒有把你們放在眼裡」。

影片曝光後，立委黃捷就在底下留言直呼，「這影片真有深度。」立委吳思瑤回說，「你嘛太可愛啦！」其他網友也紛紛回應，「我以為重複的C賞要拿出來抽獎」、「很喜歡這種樸實而無華而快樂的影片」、「超好笑，這件事對撲馬來說超重要，他根本沒在理中共在幹嘛」。

台鐵乘客暴走影片曝！　副站長遭猛踹勒脖
外媒曝「蘋果庫克傳最快明年卸任」　接班人選曝光
不到10米！母女相約卻等不到人　婦遭輾慘死
大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭
超魯小！女買錯票被警拉下車　連喊17聲「救命」乘客傻眼

相關新聞

中國偵查沈伯洋　美國務院罕見關切

中國偵查沈伯洋　美國務院罕見關切

中國重慶市公安局宣布，以「涉嫌分裂國家」為由對民進黨立委沈伯洋展開立案偵查，甚至透過央視暗示可藉由國際刑警組織（INTERPOL）進行「抓捕」，引發國際高度關注。對此，美國國務院直指相關做法已威脅言論自由，並侵蝕支撐兩岸和平現狀的既有規範。

中國喊抓沈伯洋　國際刑警組織不處理

中國喊抓沈伯洋　國際刑警組織不處理

藍白讓步　民進黨團提案「國會譴責中共跨國鎮壓」逕付二讀

藍白讓步　民進黨團提案「國會譴責中共跨國鎮壓」逕付二讀

警告日勿踩涉台紅線　國台辦：膽敢武力介入將迎頭痛擊

警告日勿踩涉台紅線　國台辦：膽敢武力介入將迎頭痛擊

側翼嗆「敢出國跟你姓」　沈伯洋今返國：難怪央視說我有個兒子

側翼嗆「敢出國跟你姓」　沈伯洋今返國：難怪央視說我有個兒子

