中國偵查沈伯洋　美國務院罕見關切：破壞兩岸現狀

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）



記者張方瑀／綜合報導

中國重慶市公安局宣布，以「涉嫌分裂國家」為由對民進黨立委沈伯洋展開立案偵查，甚至透過央視暗示可藉由國際刑警組織（INTERPOL）進行「抓捕」，引發國際高度關注。對此，美國國務院直指相關做法已威脅言論自由，並侵蝕支撐兩岸和平現狀的既有規範。

根據《中央社》報導，重慶市公安局在10月底公布偵查決定後，央視更引用學者觀點稱，可向國際刑警組織申請紅色通緝令。不過，INTERPOL隨後回應強調，所有申請都必須通過審查，且不得涉及政治目的，意圖明確與北京切割。

美國國務院一名不具名發言人14日以背景方式回覆媒體提問時表示，華府對此「深表關切」。他指出，北京此舉不只恐嚇言論自由，也在「逐步破壞數十年支撐兩岸現狀的規範」，強調任何威脅或法律壓力，都只會讓北京口中所謂「和平解決」更加遙遠。

發言人並呼籲，中國與台灣應展開「有意義的對話」以處理歧見，而不是透過跨境法律施壓升高緊張。

沈伯洋去年被中國列入「台獨頑固分子」名單，此次再遭偵辦，北京更揚言要跨境追捕。不過，他日前仍前往德國國會作證，強調「絕不退縮」。台灣陸委會也表態，中共對台灣並無司法管轄權，台方將與外交部及友盟國合作，研議必要反制作法，不會配合中國「濫用全球協緝制度」。