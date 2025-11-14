　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

▲▼寒流、冷氣團、低溫、禦寒、冬至。（圖／記者黃克翔攝）

▲中央氣象署預估，受最強冷空氣南下影響，週二清晨中部以北及宜花低溫將探至 14-15°C。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（14）日受到東北季風影響，基隆北海岸及東半部雲量偏多，局部地區仍有零星降雨，其他地區則維持晴到多雲的天氣型態。氣溫方面，北臺灣白天約20至24度，中南部及東部則落在28至30度之間，整體低溫介於20至22度。

中央氣象署晚間指出，明（15）日起東北季風減弱，全臺大致為穩定且溫暖的晴朗天氣，僅東半部偶有短暫降雨，北部及宜花白天氣溫可回升至24至26度，中南部與臺東更有機會達到30度左右，各地清晨與夜間仍偏涼，低溫約19至21度，提醒民眾早晚注意保暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員黃恩鴻表示，週末（16日）起水氣略為增加，基隆北海岸、大臺北山區、東部地區及恆春半島將轉為多雲，有局部短暫雨的機會。17日開始東北季風再度增強，預計18日至19日將是此波秋季以來最明顯的降溫時段，水氣同步增多，北部、東部和恆春半島恢復有短暫降雨的機會，中南部山區也需留意零星降雨。

氣溫方面，週末前仍感溫暖舒適，但18日起受到冷空氣南下影響，19日清晨將出現本季入秋以來的最低溫。預估中部以北及宜蘭、花蓮地區清晨低溫僅剩14至15度，氣溫將在20日之後略為回升。20日至21日整體水氣再度減少，天氣轉為穩定，多數地區可見陽光，僅東半部與基隆北海岸仍可能出現零星降雨。

離島方面，澎湖、金門與馬祖皆以晴時多雲為主，氣溫分別落在22至24度、19至24度及17至20度之間。風浪方面，從桃園至臺南沿海、臺東、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖地區，皆可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，海邊活動應提高警覺。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開出6.91億大樂透　彩券行曝店內神奇預兆
台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死
「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬
快訊／大樂透6.91億元一注獨得！
身邊帶6歲女！她站橋上吹風被盯上 　海巡一查驚：非法躲437
每晚呻吟到4點！男女連日激戰6小時　泰足球員道歉認：體力太好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙！她開心喊：終於遇到　小編親解來源

嘉義長庚達文西手術中心正式成立　國際認證提升嘉義醫療水平

圖書館排隊4500人！出版話題作《世界上最透明的故事》推出續集

大阪世博吉祥物「a-We」變黑色搖滾風！休息2個月再闖芬蘭音樂節

嘉義某校傳霸凌！全教總譴責全教產淪為打手　破壞教育專業自主

【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　10年有愛，10倍分享

加油注意！「加滿」恐吸入一級致癌物　專家示警

買50嵐驚見「金吧檯手」圍裙！她開心喊：終於遇到　小編親解來源

嘉義長庚達文西手術中心正式成立　國際認證提升嘉義醫療水平

圖書館排隊4500人！出版話題作《世界上最透明的故事》推出續集

大阪世博吉祥物「a-We」變黑色搖滾風！休息2個月再闖芬蘭音樂節

嘉義某校傳霸凌！全教總譴責全教產淪為打手　破壞教育專業自主

【廣編】藝術動起來！《AI繪動的畫II特展》一起駭入畫中、玩轉未來藝術

Audi「首款F1賽車設計識別」正式公開！倒數115天將投入實戰

6.91億大樂透一注獨得　花蓮彩券行曝「早、晚班店員感應地震」

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

不滿發雞排活動...揚言帶槍掃射乞丐　41歲男落網改口「一時氣憤」

變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

台灣遊客「16人吃5披薩」遭公審！義大利老闆錄影嗆：滾吧該死的

直擊／奇景！SJ花車獨寵台灣「全場乖乖坐好」　神童加碼：再繞一圈？

「輕判不用當兵公平嗎？」　新北檢求刑閃兵藝人2年8月被誇：敬佩

快訊／大樂透6.91億元一注獨得！獎落這縣市

孫芸芸澳洲豪宅自拍腹肌美腿見客　美麗秘訣「重訓、戒糖」

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

生活熱門新聞

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

「轉戰1行業」36歲怕太老！師傅曝月收30萬

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」

真人「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人狂讚

大樂透頭獎衝6.7億「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

龜吼漁港4顆黃金果988元　名嘴批太坑

更多熱門

相關新聞

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

入秋最強冷空氣「探14度」　下周連2天雨區擴大

明天(15日)東北季風減弱，僅東部有零星雨，下周一將迎接入秋以來最冷的一波冷空氣，下周三清晨最冷，北東局部低溫下探14度。另下周一、下周二水氣增多，雨區將擴大，北部、東部和恆春半島都有雨。

下周迎更強冷空氣「北東降雨持續」　周三最低溫探14度

下周迎更強冷空氣「北東降雨持續」　周三最低溫探14度

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

今起2波東北季風接力　下周雨區擴大「低溫探15度」

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

關鍵字：

東北季風氣溫變化降雨秋季低溫天氣預報

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

最難交到知心好友星座Top 3

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面