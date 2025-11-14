變天警報！秋季最強冷空氣下周報到　北台灣急凍下探14度

▲中央氣象署預估，受最強冷空氣南下影響，週二清晨中部以北及宜花低溫將探至 14-15°C。（圖／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

今（14）日受到東北季風影響，基隆北海岸及東半部雲量偏多，局部地區仍有零星降雨，其他地區則維持晴到多雲的天氣型態。氣溫方面，北臺灣白天約20至24度，中南部及東部則落在28至30度之間，整體低溫介於20至22度。

中央氣象署晚間指出，明（15）日起東北季風減弱，全臺大致為穩定且溫暖的晴朗天氣，僅東半部偶有短暫降雨，北部及宜花白天氣溫可回升至24至26度，中南部與臺東更有機會達到30度左右，各地清晨與夜間仍偏涼，低溫約19至21度，提醒民眾早晚注意保暖。

氣象署預報員黃恩鴻表示，週末（16日）起水氣略為增加，基隆北海岸、大臺北山區、東部地區及恆春半島將轉為多雲，有局部短暫雨的機會。17日開始東北季風再度增強，預計18日至19日將是此波秋季以來最明顯的降溫時段，水氣同步增多，北部、東部和恆春半島恢復有短暫降雨的機會，中南部山區也需留意零星降雨。

氣溫方面，週末前仍感溫暖舒適，但18日起受到冷空氣南下影響，19日清晨將出現本季入秋以來的最低溫。預估中部以北及宜蘭、花蓮地區清晨低溫僅剩14至15度，氣溫將在20日之後略為回升。20日至21日整體水氣再度減少，天氣轉為穩定，多數地區可見陽光，僅東半部與基隆北海岸仍可能出現零星降雨。

離島方面，澎湖、金門與馬祖皆以晴時多雲為主，氣溫分別落在22至24度、19至24度及17至20度之間。風浪方面，從桃園至臺南沿海、臺東、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖地區，皆可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，海邊活動應提高警覺。