阿里前CEO張勇購入香港半山豪宅　58.38坪要價2.12億新台幣

▲阿里巴巴前董事局主席、CEO張勇。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴前董事局主席兼CEO張勇「退休」後，一直保持低調行事作風，直至近日首次傳出置產消息。根據港股上市公司希慎興業最新公告，張勇以名下公司名義購入香港半山堅尼道路段竹林苑一戶豪宅，實用面積約58.38坪，成交價高達5354萬港元（約新台幣2.12億元），該單位目前為空置狀態。

《紅星新聞》報導，10月24日，港股上市公司希慎興業發布公告稱，當日全資子公司廣運作為賣方與買方訂立協議，根據協議條款，廣運同意向買方出售位於竹林苑的一個住宅單位（實用面積約2084平方呎，約合193平方米），價格為5354萬港元。

希慎興業指出，買方Verdant Peak Investment Limited為在英屬維爾京群島註冊的公司，由該公司獨立非執行董事張勇全資持有。

交易公告顯示，訂金約267.7萬（港元，下同）（佔總價5％）已於簽約時支付，正式買賣合約預計將於11月7日前完成。竹林苑位於香港半山堅尼道黃金地段，由6座住宅大樓組成，共有345個住宅單位與436個停車位。希慎集團自2025年起陸續出售部分單位及停車位，作為資本循環與去槓桿化計畫的一環。

截至2025年6月底，該物業估值約3431萬，2024年度淨租金收益約101.8萬，年增幅超過五成。希慎興業預期此次出售可為公司帶來約1930萬總收益。

公開資訊顯示，張勇於2007年加入阿里巴巴，歷任淘寶網CFO、COO及天貓總裁，2015年起出任阿里巴巴集團CEO，2019年再升任董事局主席，直至2023年9月卸任。2024年底，張勇受聘為希慎興業獨立非執行董事，引起資本市場關注。