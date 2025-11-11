馬雲妻子「斥資近8億」買倫敦豪宅　奢華內裝曝光！

▲馬雲妻子購買的倫敦豪宅。（圖／翻攝X@AbodeTwo，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

馬雲家族持續擴充海外房產版圖，外媒披露，馬雲妻子張瑛斥資1950萬英鎊（約合新台幣7億9400萬元），購買了一棟曾作為義大利大使館使用的倫敦豪宅。消息一出，引發大陸網友熱議，其中不少人討論馬雲是否要「潤」（run的諧音，意指移民海外）了。

鳳凰網引述《金融時報》報導，根據英國土地註冊處記錄及知情人士透露的消息，馬雲妻子張瑛在去年秋天以1950萬英鎊買下了這棟位於倫敦貝爾格萊維亞區（Belgravia）的豪宅，進一步豐富了馬雲家族在中國境外的龐大地產組合。

該房產是一座聯排別墅，屬於英國二級保護歷史建築，曾在1920年代用作義大利大使館，也曾是義大利國防武官辦公室所在地。

《金融時報》看到的銷售資料顯示，這棟房產面積達7948平方英尺（約合738平方公尺），後來被改造成了住宅，裡頭配有電影院、電梯和六間臥室。這處豪宅最初掛牌上市時，要價達到2150萬英鎊。

▼豪宅內的電影院。

根據高級住宅市場數據提供商LonRes的數據，此處房產是去年倫敦成交價第34高的房產交易，躋身2024年最昂貴的0.4％房產交易之列。這處豪宅去年曾兩度成為新聞焦點，一次是掛牌出售時，另一次是最終成交時，引發了市場對這位「亞洲買家」身份的大量猜測。

當時負責銷售的房產仲介之一的Beauchamp Estates曾表示，買家被這處房產的「顯赫地段」和「高級保全」所吸引，但並未透露買家的姓名。調查新聞機構SourceMaterial向《金融時報》提供的文件顯示，這位買家是張瑛。

消息一出，引發大陸網友議論，有人質疑馬雲「要潤了？」、「口喊愛國的資本家，都準備跑路了」、「別指望他有多麼愛國」、「從中國掙的錢，都投資到國外」、「在祖國各處名勝買不更好嗎？」、「這些人還是思想不純」。

不過也有網友為馬雲和他妻子說話：「他花自己的錢，與你何干？」、「只要是合法收入，想怎麼消費都可以」、「錢多了有些人就眼紅」。

▲▼豪宅內部奢華模樣曝光。（圖／翻攝X@AbodeTwo）

報導指出，馬雲家族近年來持續擴張全球房產組合。據《金融時報》此前引述政府文件報導，張瑛去年以約4500萬新加坡元購入了新加坡三棟相連的店屋。《金融時報》還曾報導，張瑛是一家香港公司的唯一股東。馬雲曾通過該公司收購了法國的一座酒莊及葡萄園。

此外，馬雲家族在2015年還通過一系列英屬維爾京群島公司購入了香港太平山頂的一處豪宅。這棟房子曾屬於比利時政府，並被用作領事官邸。在將原建築基本拆除後，馬雲耗時數年在此處興建了一座俯瞰維多利亞港的全新豪宅。

儘管馬雲在國際舞台上的亮相已明顯減少，但他購置房產的腳步並未停歇。據《華爾街日報》報導，馬雲在2015年斥資2300萬美元購入了紐約阿迪朗達克地區（Adirondack）一處佔地28100英畝的莊園。