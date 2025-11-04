義13世紀古蹟「孔蒂塔樓」翻修坍塌　工人受困獲救送醫亡

▲孔蒂塔樓3日發生2次坍塌，一名工人受困獲救之後，傷勢嚴重過世。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利羅馬競技場附近的13世紀古蹟孔蒂塔樓（Torre dei Conti）3日發生部分坍塌事故，一名羅馬尼亞籍工人受困瓦礫堆下數小時之後過世。已知塔樓部分建築結構至少出現2次坍塌，瓦礫掉落，現場揚起大量塵土，儘管建築主體依舊屹立，但內部毀損嚴重。

WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1 — Reuters (@Reuters) November 3, 2025

路透、天空新聞等報導，29公尺高的孔蒂塔樓坍塌事故事發當下正進行翻修工程，根據附近商家店員的說法，當時傳來兩聲巨響。3日格林威治標準時間10時30分左右，塔樓出現第一次崩塌狀況，一名工人受困，當局隨即展開營救；但時隔約90分鐘後，也就是救援行動展開期間，塔樓發生二次坍塌，現場揚起塵土，消防人員迅速撤退。

▲塔樓出現第一次崩塌狀況，一名工人受困，當局隨即展開營救。（圖／路透）

受困工人後來成功獲救，現場群眾發出歡呼聲，但當局已證實這名工人已因傷勢嚴重不治。另外，這起事故還造成另外3人受傷，其中一人頭部受傷，但無生命危險。

▲根據附近商家店員的說法，當時傳來兩聲巨響。（圖／路透）

當局現已查封該建築工地進行調查，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則是透過聲明表達哀悼。

孔蒂塔建於1238年，由教宗依諾增爵三世（Pope Innocent III）於13世紀初為家族建造，原本高度為現在的兩倍，但在14、17世紀地震中受損後縮減。該塔自2006年起閒置，正進行為期4年翻修計畫，預計明年完工。

▼義大利總理梅洛尼透過聲明表達哀悼。（圖／路透）