民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

▲▼達美樂「起司火山披薩」全系列強勢回歸。（圖／業者提供）

▲速食店隱藏版披薩優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

3家披薩業者近期陸續推出優惠，達美樂全口味半價、買大送小，拿坡里及必勝客則下殺199元，最高現省471元。

▲▼拿坡里推出全新「金賞烏魚子披薩」、「濃起司五重派對」。（圖／業者提供）

▲拿坡里全口味披薩特價199元。

●達美樂
達美樂本月祭出「外帶披薩全口味半價」與「買大披薩送小披薩」限時優惠。

「外帶披薩全口味半價」限定在官網訂購，最低275元就能吃到大披薩1個，像是甜起司披薩、道地美國、小農番茄瑪格麗特等口味，火山披薩系列最低只要345元。

「買大披薩送小披薩」不限官網或門市購買，大披薩有超過20種口味任選，贈送的小披薩則有經典四喜、在地食鮮總匯、增量起司餅、白醬彩蔬、小農番茄瑪格麗特、道地美國共6口味，最低550元就能吃到2個披薩。

●拿坡里
拿坡里11月23日前推出「大披薩特價199元」優惠，全口味開放任選，現省191元，招牌牛丼、濃起司五重派對與金賞烏魚子披薩3款新品須加價100元，外帶、內用皆適用。

12月7日前還可享「指定披薩買大送大」，購買金賞烏魚子、招牌牛丼或濃起司五重派對等490元披薩，再送大披薩1個，贈送口味任選。

●必勝客
必勝客本月平日與周末推出不同優惠。。周一到周五「外帶超值單點大比薩199元」或「外帶經典單點大比薩299元」，周末則是「超值單點大比薩半價」。

「外帶超值單點大比薩199元」，口味有BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最多省461元。

「外帶經典單點大比薩299元」，口味有和風章魚燒、海鮮、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、哈辣墨西哥、雙拼比薩-四小福+日式照燒雞、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福，最高折471元。

必勝客本月周末「超值單點大比薩半價」優惠，口味有香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低277元即能爽吃大比薩1個。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

