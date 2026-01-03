吃對東西最重要！　美女營養師點名「10大毀膚食物」



▲營養師高敏敏點出「10大毀膚食物」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少民眾為了顧好「面子」，大手筆砸錢購買保養品，卻仍覺得肌膚暗沉、乾燥、顯老，營養師高敏敏指出，膚況不僅靠外在保養，日常飲食更是左右肌膚老化速度的關鍵；特別是敏感性膚質族群，只要飲食不當，容易引發發炎反應，使膚況更加不穩定。對此，高敏敏列出對皮膚好壞分別有哪些食物。

美女營養師高敏敏日前透過臉書粉絲專頁「高敏敏 營養師」發文表示，高油、高糖、高鈉與高度加工的食物，長期攝取會讓身體處於慢性發炎狀態，降低肌膚修復力，進而加速老化。

對此，高敏敏列出常見的「毀膚食物」包括拉麵、披薩等高油高鈉食物，容易促進發炎反應；蛋糕、糖果、可樂、白麵包等高糖食品，則會引發糖化作用，破壞膠原蛋白結構，讓皮膚鬆弛、失去彈性。酒精會加速水分流失並提高氧化壓力，火腿等加工肉品、巧克力與過量乳製品，也可能增加身體負擔，使細紋提早出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，選對食物能為肌膚加分，高敏敏營養師建議，可以多攝取富含抗氧化與抗發炎營養素的「養膚食物」，如酪梨含有優質脂肪，有助皮膚鎖水並穩定屏障；鮭魚富含Omega-3脂肪酸，可降低皮膚發炎；藍莓、番茄含有豐富抗氧化成分，能減少自由基對肌膚的傷害。花椰菜、高麗菜與檸檬富含維生素C與植化素，有助膠原生成與代謝老廢物質；綠茶茶多酚、杏仁的維生素E，也能延緩肌膚老化。

最後高敏敏也提醒，肌膚老化並非一朝一夕，而是每日飲食選擇的累積結果。民眾與其頻繁更換保養品，不如先檢視餐盤內容，吃對食物，才是最根本、也最長久的養膚之道。

延伸閱讀

▸ 交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

▸ A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

▸ 原始連結