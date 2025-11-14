越南男缺錢！找4人「綁架自己」越洋勒索家人16萬　5人全被逮

▲5名越南籍男女在新竹縣租屋處自導自演假綁架案，向越南家屬勒贖16萬台幣，家屬向越南在台辦事處報案，桃園市警局與蘆竹警方11日循線破獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

5名越南籍男女缺錢花用，10日晚間在新竹縣租屋處自導自演假綁架案，凌虐周姓男子，同夥以手機拍攝影片後向其越南家人勒贖折合新台幣16萬元，家屬緊急向越南在台辦事處報案，由於此案已造成「台灣治安敗壞」假象，在越南僑社造成極大恐慌，更嚴重損害台灣國際形象，桃園市警局刑警大隊與蘆竹警分局組成專案小組於11日循線於12小時內迅速破案，將涉案5名越南男女移送新竹地檢署偵辦。

桃園市警局外事科11日接獲越南在台辦事處報案，立即會同刑事警察大隊、蘆竹警分局偵查隊組成專案小組，分別調閱新竹、桃園地區監視器，最終鎖定發話地點位於新竹縣某處租屋處。



專案小組查出，22歲周姓主嫌，與19歲阮姓女友及其他3名越籍友人，於10日晚間在新竹縣某租屋處，輪流持手機拍攝周姓主嫌遭毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恫稱「不給錢就不放人」，期間與家屬不斷討價還價，甚至還主動降低價碼，以迅速給錢就可放人自由等語，企圖儘速拿到贓款。

桃園市警局強調，「台灣對任何詐欺犯罪零容忍，警方必竭盡全力偵辦到底，這起案件嚴重挑戰台灣國際形象，警方專案小組在短短12小時內查緝周嫌與阮姓女友等5人到案，釐清案情為自導自演的加重詐欺行為。

本案由新竹地檢署指揮偵辦，涉案5名犯嫌涉及加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪嫌，經竹檢檢察官偵訊後，周姓主嫌以5萬元交保，其餘則限制住居。