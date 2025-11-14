　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

▲2名法籍男子去年10月向燒烤店業者誆稱以「黑紙洗美金」害燒烤業者慘遭詐騙1700萬元，桃園警方查獲詐騙其中1名法籍男子利瑪（右二）到案。（資料照／桃園警分局提供）

▲2名法籍男子去年10月向燒烤店老闆誆稱以「黑紙洗美金」詐騙1700萬元，桃園警方查獲其中1名法籍男子利瑪（右二）到案。（資料照／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2名法國籍男子去年10月間在桃園區某家燒烤店向業者誆稱「黑紙洗美金」，以詐術誆騙，業者信以為真，先後投入1700萬台幣，業者事後打開道具發現一堆假美鈔才驚覺受騙報警處理，桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將到案法籍男子利馬（譯音）起訴，另一人則通緝中；桃園地院審結依詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達五百萬元罪，判處有期徒刑5年，本案仍可上訴。

桃檢指出，「黑紙洗美金」最早流傳自非洲國家，將澱粉添加優碘溶於水後再均勻舖在真美鈔上，待風乾後紙鈔表面會呈現黑色即為「黑紙」，再將黑紙放入摻有維他命C成分水中，經加熱攪拌可快速還原為美鈔。「黑紙洗美金」詐術，常有不肖之人將一般紙張剪裁跟美鈔同樣大小，染黑成黑紙後以黑色真鈔向他人展示，再當眾表演還原後以此詐騙他人花錢兌換購買藉以詐騙。

檢警調查，2名法國籍男子分別是54歲的利瑪（譯音，詐欺通緝犯）與年齡不詳的史帝夫（譯音），去年10月間在桃園市桃園區某處燒烤店，與燒烤業者閒聊，利瑪誆稱可將新台幣洗成美金，還當眾表演「黑紙洗美金」，燒烤店業者信以為真，繳出700萬台幣想洗成700萬美金；2法籍男子卻誆稱還原時失敗毀損，竟要求燒烤店業者再繳交1000萬元新台幣，業者半信半疑於去年11月27日再繳付1000萬台幣，燒烤店業者事後打開道具，當場發現一堆假美鈔後才驚覺被騙，憤而向桃園警分局報警處理，桃園警方循線查獲利瑪到案，另1名同夥史帝夫則趁機逃逸離境；桃檢根據警方查扣道具與藥水等證物，偵結依詐欺取財罪嫌將到案法籍男子利瑪起訴。

桃園地院審理時，被告利瑪在審理時否認涉案，辯稱並未前往告訴人燒烤店，但於羈押訊問時及本院準備程序庭中則坦承在燒烤店監視錄影拍攝之人就是他本人，且認識燒烤店業者，警方提供雙方通聯紀錄佐證，被告犯行足堪認定。

法官審酌，被告不思以正當手段賺取財物，竟以詐術詐騙告訴人，使告訴人損害甚鉅，犯後飾詞卸責且態度惡劣，法官審結，依詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新台幣五百萬元罪，判處有期徒刑5年，仍可上訴。

 【更多新聞】

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

房屋買賣糾紛男潑灑汽油縱火！害3人險被燒死　下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了　花蓮縣府撤銷原處分

惡女詐1536萬害豐原5命！騙「打針維生」躲調查　檢建請續押獲准

團購主被求刑15年！王家女婿：得到懲罰就好　友嘆「1命僅3年」

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

快訊／釣魚釣到一半驚見有人墜橋　台中男躺沙洲無心跳搶救中

恐怖金流曝！女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶也拿去洗錢+還高利貸

法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

入秋最強冷空氣下周襲「探14度」　連2天雨區擴大

普發一萬銀行帳號被鎖！金管會清查完成　各家金融機構均正常

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

即／康全電訊爆內線　正副董座偷賣股避損遭約談

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

高雄港引水人登船摔斷腿　休養10個月獲賠1296萬

獨／3顆芭樂600元　天母闆娘霸氣回應了

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

閩南狼遭陸通緝　到派出所自首「警察不抓我」

更多熱門

相關新聞

惡女詐1536萬害豐原5命！檢建請續押獲准

惡女詐1536萬害豐原5命！檢建請續押獲准

台中豐原王姓一家5口今年7月因遭團購主李女詐騙1536餘萬元，最終選擇集體輕生走上絕路，案發後李女遭檢方聲押禁見獲准，今(14日)中檢偵結依法將李女起訴，並建請量刑15年以上。本案起訴後，檢察官也以李女犯行重大，有逃亡可能，且先前已有一連串滅證、串證行為為由，建請法官繼續羈押。今下午召開接押庭後，法官裁准李女續押禁見。

女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶拿去洗錢

女惡魔榨乾豐原5口　幼兒帳戶拿去洗錢

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

淪豬仔業績沒達標　泰女被逼深蹲2000下亡

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子

砸150萬交往「羽球甜心」直播主　慘當火山孝子

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

關鍵字：

法籍男黑紙洗美金詐騙燒烤店業者慘賠1700萬桃院

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面