2法國男唬爛「黑紙+維他命C洗美金」　燒烤店老闆被騙1700萬

▲2名法籍男子去年10月向燒烤店老闆誆稱以「黑紙洗美金」詐騙1700萬元，桃園警方查獲其中1名法籍男子利瑪（右二）到案。（資料照／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2名法國籍男子去年10月間在桃園區某家燒烤店向業者誆稱「黑紙洗美金」，以詐術誆騙，業者信以為真，先後投入1700萬台幣，業者事後打開道具發現一堆假美鈔才驚覺受騙報警處理，桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將到案法籍男子利馬（譯音）起訴，另一人則通緝中；桃園地院審結依詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達五百萬元罪，判處有期徒刑5年，本案仍可上訴。

桃檢指出，「黑紙洗美金」最早流傳自非洲國家，將澱粉添加優碘溶於水後再均勻舖在真美鈔上，待風乾後紙鈔表面會呈現黑色即為「黑紙」，再將黑紙放入摻有維他命C成分水中，經加熱攪拌可快速還原為美鈔。「黑紙洗美金」詐術，常有不肖之人將一般紙張剪裁跟美鈔同樣大小，染黑成黑紙後以黑色真鈔向他人展示，再當眾表演還原後以此詐騙他人花錢兌換購買藉以詐騙。

檢警調查，2名法國籍男子分別是54歲的利瑪（譯音，詐欺通緝犯）與年齡不詳的史帝夫（譯音），去年10月間在桃園市桃園區某處燒烤店，與燒烤業者閒聊，利瑪誆稱可將新台幣洗成美金，還當眾表演「黑紙洗美金」，燒烤店業者信以為真，繳出700萬台幣想洗成700萬美金；2法籍男子卻誆稱還原時失敗毀損，竟要求燒烤店業者再繳交1000萬元新台幣，業者半信半疑於去年11月27日再繳付1000萬台幣，燒烤店業者事後打開道具，當場發現一堆假美鈔後才驚覺被騙，憤而向桃園警分局報警處理，桃園警方循線查獲利瑪到案，另1名同夥史帝夫則趁機逃逸離境；桃檢根據警方查扣道具與藥水等證物，偵結依詐欺取財罪嫌將到案法籍男子利瑪起訴。

桃園地院審理時，被告利瑪在審理時否認涉案，辯稱並未前往告訴人燒烤店，但於羈押訊問時及本院準備程序庭中則坦承在燒烤店監視錄影拍攝之人就是他本人，且認識燒烤店業者，警方提供雙方通聯紀錄佐證，被告犯行足堪認定。

法官審酌，被告不思以正當手段賺取財物，竟以詐術詐騙告訴人，使告訴人損害甚鉅，犯後飾詞卸責且態度惡劣，法官審結，依詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達新台幣五百萬元罪，判處有期徒刑5年，仍可上訴。