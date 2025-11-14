　
社會 社會焦點 保障人權

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

▲寶晶能源14日舉辦「枋寮鄉寶興金榮太陽光電第三期工程施工說明會」。（圖／寶晶能源公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

寶晶能源今（14）日舉辦「枋寮鄉寶興金榮太陽光電第三期工程（新增光儲設備）施工說明會」，吸引 50 多位地主與鄉親出席。近期外界流傳太陽能板清洗使用不合規藥劑，寶晶能源特別在會中澄清，所有清洗作業僅能使用自來水，且會定期稽核。多位地主也分享務農面臨的困境，從人力短缺、氣候風險到產業競爭，讓他們最終選擇將土地轉作綠能，希望確保家庭收入穩定，也盼社會能看見農民的真實處境。

▲寶晶能源14日舉辦「枋寮鄉寶興金榮太陽光電第三期工程施工說明會」。（圖／寶晶能源公司提供）

寶晶能源公司表示，近期坊間出現部分錯誤資訊，指稱太陽能板清洗使用不合規藥劑。寶晶能源澄清，公司契約明文規定清洗作業僅能使用自來水，不得使用任何清潔劑或化學溶劑。

執行清洗業務的富宸綠能工程行負責人許宸彬表示，所有清洗用水皆由自來水廠購買並留存購水憑證，寶晶能源也會每週固定稽核及不定期抽查。他強調，自己是枋寮在地農家子弟，深知土地的重要性，「不可能做出危害自己家鄉土地的事」。而多位地主也在現場分享務農近年的實際挑戰，以及選擇將土地轉作綠能的原因。

現年81歲的王和順原本種蓮霧與芒果。他提到，因年紀漸長，孩子也無法接手農務，一度面臨「農地租不出去、自己又無力耕作」的窘境。他笑說：「我跟孩子說，本錢我自己出，收成都算你們的，你們不用擔心。但他們還是不敢接，年輕人要出去工作嘛，我也能理解。」看著土地荒著、雜草越長越高，覺得心痛不已。後來土地租給寶晶能源後，土地得到妥善管理，自己也有了穩定收入，「對我這個年紀來說，真的幫了很大的忙。」

48 歲的陳俊杰原本種芒果多年。他提到，務農要看天吃飯，光是人力與成本就讓人吃不消。「種芒果的人越來越多，要自己打品牌、通路，不容易，人也愈來愈難請，工資一年比一年高。」他說，土地轉作太陽能並不是一時衝動，而是深思熟慮後的決定，「我只是想讓家裡的收入穩定一點。」

參與太陽光電計畫近五年，現年58歲的張金財解釋，當初種植芒果5分地，芒果每顆都要一顆顆套袋，外表看起來漂亮，但「袋子裡面怎樣，常常要等打開才知道」，有時會碰到昆蟲啃食或病害，導致收成落空。再加上近十年極端氣候頻繁，可能今年大賺、明後年受到天氣衝擊慘賠。他表示，參與綠能發電後，至少知道每年有基本的收入，「生活比較能規劃，心也比較安。」

寶晶能源表示，公司以保護地球、永續家園及節能減碳為己任，感謝地主夥伴長期的支持。未來將持續與地方保持順暢的溝通，讓地主與鄉親安心，並共同為台灣邁向淨零轉型貢獻力量。

轉作太陽能！屏東芒果農吐真心話：務農撐不下去！

