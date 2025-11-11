　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

記者黃翊婷／綜合報導

彰化彰濱工業區本月6日發生光電板火災，業者聲稱是「老鼠啃咬電線」造成。民眾黨立委張啓楷表示，這是國內第一起水上光電板大火，消防車連進到火災現場都無法，只能仰賴人力灌救，他要求業者和經濟部應該對此展開詳細調查及說明，別再都推給小動物、小老鼠。

民眾黨立委張啓楷（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

▲張啓楷要求經濟部對彰濱光電板火災一案進行詳細調查。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

民眾黨立委張啓楷10日在臉書發文表示，10日在立法院經濟委員會進行質詢，他要求經濟部對於「11月6日彰化縣鹿港鎮彰濱工業區崙尾區海堤附近海上太陽能板區火災」進行詳細調查及說明，因為這是國內第一起水上光電板大火，沒想到消防車根本進不去，反而要仰賴現場人員持滅火器進去滅火。

▲▼彰化海上太陽能板起火冒煙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲圖為6日火災現場的畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張啓楷質疑，業者說可能是「老鼠啃咬電線」造成，但事發地點位於潮間帶區的水上光電案場，經濟部應該調查清楚，並公開光電業者之前送到經濟部的消防計畫，別再都推給小動物、小老鼠，「如無消防能力就不該設光電案場！」

張啓楷以日本在2019年11月發生的水上太陽能光電板火災案件為例，他指出，當時日本也出現救援不易的問題，需要出動特別款的消防車去救火，以這個日本「千葉・山倉風災」為啟示，「台灣是否有應對計畫？」

對此，經濟部回應，該場火災大約在2個小時內撲滅。經濟部長龔明鑫進一步說明，據了解，聯合再生確實有提出消防計畫，對於未來業者的案場也要有相關計畫提出，這次的火災案場是訂在11月14日，到時候會邀集當地警消單位一起檢視災防計畫。

張啓楷認為，這場大火顯示「消防計畫是要有可行性」，不能只是參考用，而且現場人員用乾粉滅火器滅火、光電案場燃燒後是否會造成汙染，也是經濟部要去了解、監測的問題，並應當在2個月內提出相關報告；另外，對於此次火災的原因判定、業者的災防計畫書，也都應該公開，當然也包含1個月內經濟部公布新制施行後，所有光電業者提送的災防計畫書，「把真相確實跟民眾揭露。」

彰化彰濱工業區 #光電場大火 又是 #聯合再生？又 #推給小動物...

張啓楷發佈於 2025年11月10日 星期一
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲310點！　台積電漲20元
「穿心颱」鳳凰轉彎　美日最新預測曝
快訊／鳳凰減弱為輕颱　陸警範圍擴大至4縣市
LIVE／鳳凰陸警「高屏警戒」　氣象署最新說明
美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列
快訊／小馬爆吸金　律師聲明反擊：哥哥索討鉅款
鳳凰颱風最新「雷達回波」圖　鄭明典點頭說好現象
鳳凰將成「穿心颱」登陸　最新路徑各國一致了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

快訊／鳳凰颱風來襲　北市士林北投這「12里」停止上班上課

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

傳谷立言本周會鄭麗文　AIT：持續與各黨領袖對話

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

快訊／鳳凰颱風來襲　北市士林北投這「12里」停止上班上課

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

無視禁制令！颱風天「執意出港」回收漁具　台南將軍籍漁船遭開罰

「發呆」才不是無用的偷懶！自律神經權威：能提升工作效率

控夫帶小三回家玩4小時　妻「太愛他心軟沒拍照」吞敗訴

台積電漲20元至1495　台股開盤大漲310點站回28100

「三菱全新跨界休旅」歐洲開賣！1.3升渦輪折合新台幣104萬

紅雀潛力股林振瑋3局5K無失分　榮獲秋季聯盟單週最佳投手

鳳凰颱風襲台！北投立農公園大樹遭強風吹斷　倒向民宅窗外

防盜鈴響！老人「脫褲自清」結果是故障　超市員工竟說：算了

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

政治熱門新聞

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

陸全球通緝沈伯洋　總統府：粗暴行為！中國對台灣沒有任何管轄權

鳳凰颱風撲台　蔣萬安令：停止上班課「及早評估」

快訊／北市士林北投這「12里」停止上班上課

快訊／鳳凰颱風進逼　新北僅烏來、瑞芳等7區停班停課

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

王世堅稱「95％會連任」　蔣萬安1句話回應

黃國昌爆只顧「4大金釵」　白營基層怨：淡水河以南沒在管

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

搶普發1萬商機　北市消費滿200元月月抽台積電股票

更多熱門

相關新聞

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

高雄市前鎮區鄭和南路一棟15樓大樓10日深夜10點多傳出火警，住戶慌忙報案。消防局出動14車、44人前往搶救，由於大型社區有多達418戶，至少有上百居民緊急疏散至1樓，所幸火勢半小時後撲滅，未釀成傷亡。

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

雞蛋驗出芬普尼　彰化文雅畜牧場停止出貨

彰化阿公失控撞路邊車　2賓士先後慘摔荔枝園

彰化阿公失控撞路邊車　2賓士先後慘摔荔枝園

彰化母女雙亡時間點曝　家人無法接受

彰化母女雙亡時間點曝　家人無法接受

彰化驚現「泡麵特技猴」！雙手捧麵吃還能騎電動車

彰化驚現「泡麵特技猴」！雙手捧麵吃還能騎電動車

關鍵字：

彰濱彰化太陽能板火災張啓楷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

快訊／鳳凰陸警還會擴大　最新路徑曝

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面