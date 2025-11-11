彰濱水上光電板火災「老鼠咬的」　白委籲詳查：別推給動物

記者黃翊婷／綜合報導

彰化彰濱工業區本月6日發生光電板火災，業者聲稱是「老鼠啃咬電線」造成。民眾黨立委張啓楷表示，這是國內第一起水上光電板大火，消防車連進到火災現場都無法，只能仰賴人力灌救，他要求業者和經濟部應該對此展開詳細調查及說明，別再都推給小動物、小老鼠。

▲張啓楷要求經濟部對彰濱光電板火災一案進行詳細調查。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

民眾黨立委張啓楷10日在臉書發文表示，10日在立法院經濟委員會進行質詢，他要求經濟部對於「11月6日彰化縣鹿港鎮彰濱工業區崙尾區海堤附近海上太陽能板區火災」進行詳細調查及說明，因為這是國內第一起水上光電板大火，沒想到消防車根本進不去，反而要仰賴現場人員持滅火器進去滅火。

▲圖為6日火災現場的畫面。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張啓楷質疑，業者說可能是「老鼠啃咬電線」造成，但事發地點位於潮間帶區的水上光電案場，經濟部應該調查清楚，並公開光電業者之前送到經濟部的消防計畫，別再都推給小動物、小老鼠，「如無消防能力就不該設光電案場！」

張啓楷以日本在2019年11月發生的水上太陽能光電板火災案件為例，他指出，當時日本也出現救援不易的問題，需要出動特別款的消防車去救火，以這個日本「千葉・山倉風災」為啟示，「台灣是否有應對計畫？」

對此，經濟部回應，該場火災大約在2個小時內撲滅。經濟部長龔明鑫進一步說明，據了解，聯合再生確實有提出消防計畫，對於未來業者的案場也要有相關計畫提出，這次的火災案場是訂在11月14日，到時候會邀集當地警消單位一起檢視災防計畫。

張啓楷認為，這場大火顯示「消防計畫是要有可行性」，不能只是參考用，而且現場人員用乾粉滅火器滅火、光電案場燃燒後是否會造成汙染，也是經濟部要去了解、監測的問題，並應當在2個月內提出相關報告；另外，對於此次火災的原因判定、業者的災防計畫書，也都應該公開，當然也包含1個月內經濟部公布新制施行後，所有光電業者提送的災防計畫書，「把真相確實跟民眾揭露。」