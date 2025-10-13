不只烏山頭　「鳳山水庫」也蓋滿光電板！她一看愣：竟然免環評

▲鳳山水庫也爆出大規模設置光電板。（圖，下同／翻攝自陳菁徽FB）



記者施怡妏／綜合報導

繼台南烏山頭水庫爆發光電爭議後，高雄鳳山水庫也傳出類似情況。國民黨立委陳菁徽接獲民眾陳情，日前前往現場勘查，驚見大片光電板已鋪設完成，讓她當場愣住。更令她傻眼的是，這樣的設置竟無需環評，「想怎麼蓋就怎麼蓋」，質疑政府推動綠能的同時，但也忽略對自然生態的保護。

國民黨立委陳菁徽在臉書發文，國慶連假期間接獲陳情電話後，與團隊趕往鳳山水庫，映入眼簾的卻是一整片如鏡面般閃閃發亮的光電板，那一刻她愣住了，這片區域曾是重要濕地，一級保育類動物遊隼與白尾海雕的棲息地，如今卻被一片片光電板取代，變成了「發電廠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳菁徽痛批，光電設施竟然可以不經環評就直接施作，如同烏山頭水庫的光電板一樣，想怎麼蓋就怎麼蓋。陳菁徽質疑，政府高喊「淨零轉型」的政策口號，卻缺乏周全評估，犧牲了生態棲地與自然景觀，「鳳山水庫本應是生態多樣性以及生態復育的重要濕地，如今卻成了一大面鏡片反光的發電廠。」





不只鳳山水庫，陳菁徽也提及「高雄大坪頂」，這裡有許多景觀餐廳，可眺望高雄夜景與飛機起降，如今卻冒出一座堆滿瀝青與殘土的「黑山」。陳菁徽表示，「從餐廳的露臺望出去，就可以將柏油山盡收眼底」，不僅破壞景觀，更是對法律與社會良知的挑釁。

陳菁徽指出，鳳山水庫的光電設施不須環評、大坪頂則是先施工再補件，主管機關的說法各自矛盾、責任相互推諉，「這樣的畫面，其實才是真正的荒腔走板」。

最後，陳菁徽呼籲，台灣能源政策應走向「與自然共生、與土地共榮」的道路，而非犧牲環境換取支撐錯誤能源政策的籌碼，「如果我們繼續裝作沒看見，未來我們還會看見什麼？」