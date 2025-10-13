　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只烏山頭　「鳳山水庫」也蓋滿光電板！她一看愣：竟然免環評

▲▼ 。（圖／翻攝自陳菁徽FB）

▲鳳山水庫也爆出大規模設置光電板。（圖，下同／翻攝自陳菁徽FB）

記者施怡妏／綜合報導

繼台南烏山頭水庫爆發光電爭議後，高雄鳳山水庫也傳出類似情況。國民黨立委陳菁徽接獲民眾陳情，日前前往現場勘查，驚見大片光電板已鋪設完成，讓她當場愣住。更令她傻眼的是，這樣的設置竟無需環評，「想怎麼蓋就怎麼蓋」，質疑政府推動綠能的同時，但也忽略對自然生態的保護。

國民黨立委陳菁徽在臉書發文，國慶連假期間接獲陳情電話後，與團隊趕往鳳山水庫，映入眼簾的卻是一整片如鏡面般閃閃發亮的光電板，那一刻她愣住了，這片區域曾是重要濕地，一級保育類動物遊隼與白尾海雕的棲息地，如今卻被一片片光電板取代，變成了「發電廠」。

陳菁徽痛批，光電設施竟然可以不經環評就直接施作，如同烏山頭水庫的光電板一樣，想怎麼蓋就怎麼蓋。陳菁徽質疑，政府高喊「淨零轉型」的政策口號，卻缺乏周全評估，犧牲了生態棲地與自然景觀，「鳳山水庫本應是生態多樣性以及生態復育的重要濕地，如今卻成了一大面鏡片反光的發電廠。」

▲▼ 。（圖／翻攝自陳菁徽FB）

不只鳳山水庫，陳菁徽也提及「高雄大坪頂」，這裡有許多景觀餐廳，可眺望高雄夜景與飛機起降，如今卻冒出一座堆滿瀝青與殘土的「黑山」。陳菁徽表示，「從餐廳的露臺望出去，就可以將柏油山盡收眼底」，不僅破壞景觀，更是對法律與社會良知的挑釁。

陳菁徽指出，鳳山水庫的光電設施不須環評、大坪頂則是先施工再補件，主管機關的說法各自矛盾、責任相互推諉，「這樣的畫面，其實才是真正的荒腔走板」。

最後，陳菁徽呼籲，台灣能源政策應走向「與自然共生、與土地共榮」的道路，而非犧牲環境換取支撐錯誤能源政策的籌碼，「如果我們繼續裝作沒看見，未來我們還會看見什麼？」

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

史上最大崩盤逼近！　《富爸爸》作者示警
「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

北韓飢荒獵食瀕危物種常態化　「任何比刺蝟大的都被抓」

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

金宇彬抗癌心態超強：疼痛指數太高，忘記多痛了　罹癌這點改變他

【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

鄭麗文陣營嗆拿「中共介選」證據　趙少康曝數據：國安局必須查

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

相關新聞

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

知名保育人士及靈長類學家 珍．古德（Jane Goodall）辭世，享壽91歲。珍．古德研究所（Jane Goodall Institute）在Instagram證實消息，表示她因自然原因過世。

丹妮絲吹散太陽能浮台　疑似殘骸漂抵鵝鑾鼻

丹妮絲吹散太陽能浮台　疑似殘骸漂抵鵝鑾鼻

合歡山武嶺棄屍！動物遺體丟停車場　太管處追查

合歡山武嶺棄屍！動物遺體丟停車場　太管處追查

批賴政府只會漲電價！　侯友宜籲中央速調整能源政策

批賴政府只會漲電價！　侯友宜籲中央速調整能源政策

百倍罰鍰！美濃「大峽谷」延燒　綠委提修法：盜採砂石最重罰5億

百倍罰鍰！美濃「大峽谷」延燒　綠委提修法：盜採砂石最重罰5億

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

