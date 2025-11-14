屏東捐雲端發票做公益　闖關拿好禮一次玩到滿

▲屏東縣政府財稅局及三分局同步舉辦雲端發票闖關活動。(圖／屏東縣政府提供)。

記者陳崑福／屏東報導

為推廣雲端發票使用與提升民眾對地方稅及財稅便民服務的認識，屏東縣政府財稅局將於11月18日上午9時30分至11時30分，分別在財稅局總局及三分局同步舉辦「雲端發票捐贈任我搭&稅務關卡“蛇”來闖」租稅宣導活動。透過捐雲端發票、闖關遊戲與豐富好禮兌換，讓學習稅務知識變得輕鬆有趣，也鼓勵大家一起支持環保、減少紙本發票使用。

財稅局表示，在「雲端發票捐贈任我搭」活動中，民眾只要完成活動問卷，並捐出114年9月至11月間15元以上未開獎的雲端發票，即可兌換限量宣導品，如不沾鍋、保溫杯、自動傘、涼感隨行被等，每人每項限換1份，數量有限，換完為止。此外，每捐滿50張雲端發票，還可額外獲得1張宣導品兌換券，兌換券限當日現場使用完畢，發票一經捐出恕不退還。

現場也同步推出「稅務關卡“蛇”來闖」活動，民眾可向工作人員索取闖關卡（限領一次），完成11道關卡中的任意8關即可獲得超商禮物卡100元，全數闖關成功者還能再獲得一張兌換券。透過闖關遊戲，讓民眾在互動中認識租稅常識與雲端發票好處，達到寓教於樂的目的。更多活動資訊，請上屏東縣政府財稅局官網查詢：https://www.pttb.gov.tw。