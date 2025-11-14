　
地方 地方焦點

屏東捐雲端發票做公益　闖關拿好禮一次玩到滿

▲屏東縣政府財稅局及三分局同步舉辦雲端發票闖關活動。(圖／屏東縣政府提供)。

▲屏東縣政府財稅局及三分局同步舉辦雲端發票闖關活動。(圖／屏東縣政府提供)。

記者陳崑福／屏東報導

為推廣雲端發票使用與提升民眾對地方稅及財稅便民服務的認識，屏東縣政府財稅局將於11月18日上午9時30分至11時30分，分別在財稅局總局及三分局同步舉辦「雲端發票捐贈任我搭&稅務關卡“蛇”來闖」租稅宣導活動。透過捐雲端發票、闖關遊戲與豐富好禮兌換，讓學習稅務知識變得輕鬆有趣，也鼓勵大家一起支持環保、減少紙本發票使用。

▲屏東縣政府財稅局及三分局同步舉辦雲端發票闖關活動。(圖／屏東縣政府提供)。

▲屏東縣政府財稅局及三分局同步舉辦雲端發票闖關活動。(圖／屏東縣政府提供)。

財稅局表示，在「雲端發票捐贈任我搭」活動中，民眾只要完成活動問卷，並捐出114年9月至11月間15元以上未開獎的雲端發票，即可兌換限量宣導品，如不沾鍋、保溫杯、自動傘、涼感隨行被等，每人每項限換1份，數量有限，換完為止。此外，每捐滿50張雲端發票，還可額外獲得1張宣導品兌換券，兌換券限當日現場使用完畢，發票一經捐出恕不退還。

現場也同步推出「稅務關卡“蛇”來闖」活動，民眾可向工作人員索取闖關卡（限領一次），完成11道關卡中的任意8關即可獲得超商禮物卡100元，全數闖關成功者還能再獲得一張兌換券。透過闖關遊戲，讓民眾在互動中認識租稅常識與雲端發票好處，達到寓教於樂的目的。更多活動資訊，請上屏東縣政府財稅局官網查詢：https://www.pttb.gov.tw。

11/12 全台詐欺最新數據

普發現金到偏鄉 獅子鄉1030人領取有警相挺

普發現金到偏鄉 獅子鄉1030人領取有警相挺

「全民＋1政府相挺－普發現金」政策開跑，屏東獅子鄉屬偏鄉地區，為使村民順利完成預訂與領取，枋寮分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所主動協助登記造冊並辦理現金發放，共計1,030份。分局也完善規劃動線、號碼牌與秩序維護，並備妥座椅與飲水供民眾休息。自即日起至11月26日，已登記的村民可憑證件至原登記派出所領取，亦可改用入帳、ATM或郵局方式領現。

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

喇叭鎖掉落反鎖房內　警即刻救援

喇叭鎖掉落反鎖房內　警即刻救援

酒測拒檢＋無照駕駛　越南男挨罰18萬+禁考3年

酒測拒檢＋無照駕駛　越南男挨罰18萬+禁考3年

屏東騎士跌入2米深水溝　護理師蹲地救人

屏東騎士跌入2米深水溝　護理師蹲地救人

