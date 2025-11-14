屏東獅子鄉1030人領取普發1萬　枋寮警協助造冊發放

▲枋寮警分局3所協助登記普發現金1萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「全民＋1政府相挺－普發現金」政策開跑，屏東獅子鄉屬偏鄉地區，為使村民順利完成預訂與領取，枋寮分局獅子分駐所、內獅派出所與草埔派出所主動協助登記造冊並辦理現金發放，共計1,030份。分局也完善規劃動線、號碼牌與秩序維護，並備妥座椅與飲水供民眾休息。自即日起至11月26日，已登記的村民可憑證件至原登記派出所領取，亦可改用入帳、ATM或郵局方式領現。

枋寮警分局目前已妥適規劃全般安全維護工作，並利用各項勤務或集會，以及請村長及村幹事廣播向村民宣導，為避免人潮過多、場面混亂，妥善規劃領取路線，並發放號碼牌；另為積極服務村民，分駐(派出)所均提供座椅及杯水。

分駐(派出)所開放領1萬元的時間，即日起至11月26日，每日早上8時至晚上6時，之前至分駐(派出)所登記造冊的民眾，可至登記的分駐(派出)所領現金，須攜帶健保卡或身分證件供員警核對，也可請家人代領，但是要取得委託人健保卡或身分證件，若未至派出所登記或未於前述期間領取的民眾，仍可透過登記入帳、ATM領現及郵局領現之開放時間自行領取。

分局長盧恒隆表示，獅子鄉內的獅子分駐所、內獅派出所及草埔派出所開始受理協助偏鄉發放1萬元現金，由值班員警依照登記名冊發放，相關現金的護送及每日領取金額結算，均由本分局規劃警力來完成，共派遣17位警力執行相關安全秩序維護，全力服務各位鄉親民眾。