社會 社會焦點 保障人權

屏東騎士跌入2米深水溝！護理師路過伸援手　蹲地救人畫面曝

▲內埔鄉交通事故。（圖／民眾提供）

▲內埔鄉交通事故，熱血女護理師立即協助搶救。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉12日下午發生一起嚴重機車車禍，1名男子倒臥路邊，1名女子跌入約2公尺深的水溝受困。屏東縣消防局接獲報案後，立即派遣龍泉、麟洛及高救隊前往搶救。現場一名佑青醫院護理師恰巧下班經過，見狀立即停車協助急救，與消防人員合作救出受困女子，展現專業與愛心。

屏東縣政府消防局於11月12日17時14分接獲報案，指出屏東縣內埔鄉信義路與建興路口發生機車事故，1名男性機車騎士倒臥路邊，另1名女性機車騎士跌入約2米深的水溝。消防局立即調派龍泉分隊器材車、救護車、麟洛分隊救護車及高救隊救護車前往現場。

▲內埔鄉交通事故。（圖／民眾提供）

事故現場有一名剛下班的佑青醫院護理師，目睹車禍發生後立即停車協助傷者急救，提供了即時的急救處置。龍泉分隊到達後，發現女性傷者跌入約2米深的大排水溝，處置難度較高，為確保傷者安全，分隊長立即指揮救援人員使用頸圈與長背板進行固定，並小心翼翼地將她救出水溝，隨後，該名女性傷者由龍泉分隊救護車送至醫院治療。

另1名男性傷者則因車禍摔倒，左小腿疑似骨折且身體多處擦傷，在現場進行初步處置後，由麟洛分隊救護車送至醫院接受進一步治療。

屏東縣消防局再次強調，當發生交通事故時，駕駛人應立即停車並報警，協助傷者並維護現場秩序，避免事態惡化，同時提醒所有駕駛人應加強交通安全意識，尤其在交叉路口等繁忙地點，切勿掉以輕心，避免車禍的發生。

▲內埔鄉交通事故。（圖／民眾提供）

▲內埔鄉交通事故。（圖／民眾提供）

11/11 全台詐欺最新數據

屏東雙流、林後四林13日復園　墾丁森林公園續休1天

隨鳳凰颱風逐漸減弱，林業保育署屏東分署轄林後四林平地森林園區及雙流國家森林遊樂區預計於11月13日（四）恢復開園；雙流因溪水水位仍高，遊客行經涉水區請高繞，由沿山步道進入瀑布步道 ；白榕步道則須原路折返。 墾丁國家森林遊樂區則因鳳凰颱風可能登陸，仍須休園一日進行巡查及環境整理。

鳳凰間歇性風雨！恆春半島215戶停電

來自挪威的愛 畢嘉士醫師紀念音樂會

鳳凰颱風來襲　獅子鄉普發現金延後領取

萬丹泥火山噴發「泥漿灌滿溝渠」　煙霧瀰漫畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

