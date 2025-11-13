屏東騎士跌入2米深水溝！護理師路過伸援手　蹲地救人畫面曝

▲內埔鄉交通事故，熱血女護理師立即協助搶救。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉12日下午發生一起嚴重機車車禍，1名男子倒臥路邊，1名女子跌入約2公尺深的水溝受困。屏東縣消防局接獲報案後，立即派遣龍泉、麟洛及高救隊前往搶救。現場一名佑青醫院護理師恰巧下班經過，見狀立即停車協助急救，與消防人員合作救出受困女子，展現專業與愛心。

屏東縣政府消防局於11月12日17時14分接獲報案，指出屏東縣內埔鄉信義路與建興路口發生機車事故，1名男性機車騎士倒臥路邊，另1名女性機車騎士跌入約2米深的水溝。消防局立即調派龍泉分隊器材車、救護車、麟洛分隊救護車及高救隊救護車前往現場。

事故現場有一名剛下班的佑青醫院護理師，目睹車禍發生後立即停車協助傷者急救，提供了即時的急救處置。龍泉分隊到達後，發現女性傷者跌入約2米深的大排水溝，處置難度較高，為確保傷者安全，分隊長立即指揮救援人員使用頸圈與長背板進行固定，並小心翼翼地將她救出水溝，隨後，該名女性傷者由龍泉分隊救護車送至醫院治療。

另1名男性傷者則因車禍摔倒，左小腿疑似骨折且身體多處擦傷，在現場進行初步處置後，由麟洛分隊救護車送至醫院接受進一步治療。

屏東縣消防局再次強調，當發生交通事故時，駕駛人應立即停車並報警，協助傷者並維護現場秩序，避免事態惡化，同時提醒所有駕駛人應加強交通安全意識，尤其在交叉路口等繁忙地點，切勿掉以輕心，避免車禍的發生。