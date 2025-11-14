要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

▲星巴克1000多名員工13日發起無限期罷工。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國40多個城市的1000多名星巴克員工13日發起無限期罷工，選在繁忙的「紅杯日」（Red Cup Day）促銷活動當天，爭取加薪、改善工作時長等。這次的罷工首波影響65間門市，西雅圖、紐約、費城、達拉斯、波特蘭等多個城市的門市加入罷工行列。

路透報導，星巴克工人聯合會（SWU）去年與公司展開約8個月的談判，儘管執行長尼柯爾（Brian Niccol）曾說會致力於對話溝通，但工會稱，在尼柯爾上任之後情況變了，談判陷入僵局。今年4月，工會否決資方提出的每年加薪2%方案，稱這項方案並未改善醫療保健等經濟福利，也沒有提供即時薪資調升。

曼哈頓一家門市主管雷邵（Rey Shao）表示，「我們的要求相當簡單，希望能有足夠工時享有相應福利，也希望門市人力足夠，這樣我們才不會過度勞累，且希望能有足夠的薪水在這座城市生活。」

工會指出，約33州起薪每小時15.25美元，咖啡師平均每周工時不到20小時；星巴克則聲稱平均時薪19美元，並為每周工作至少20小時的員工提供醫療保險、育嬰假等福利。

另外，工會已向國家勞動關係委員會提交1000多份指控，稱星巴克存在不公平勞動行為，例如解僱加入工會的咖啡師。咖啡師斯波爾托雷（Dachi Spoltore）稱，「我們罷工是為了爭取一份公平的工會合約，解決不公平勞動行為，並在星巴克擁有更好的未來。」

工會表示，若雙方未能達成協議，罷工活動可能擴大至其他地區。星巴克發言人表示，目前受影響門市不到1%，衝擊程度有限。

這並非工會首次在紅杯日發動罷工。2022年，約有100間美國門市在紅杯日當天舉行為期1天的罷工活動，抗議星巴克非法解僱及門市關閉。2023年，數百間門市在紅杯日罷工，要求改善促銷活動的人力配置和排班問題。